In arrivo un documentario su Fausta Morganti: il 30 settembre la ‘prima’ al Teatro Titano insieme a Università e Segreterie di Stato

Il Teatro Titano ospiterà la ‘prima’ del documentario “Una Castalia con tre torri - il sogno di Fausta Morganti”, diretto da Massimo Salvucci e in programma alle ore 18 di venerdì 30 settembre. Della durata di circa 30 minuti, la pellicola porterà agli spettatori interviste, immagini d’archivio e non solo per tratteggiare la storia e l’impatto di una figura chiave nel panorama istituzionale e culturale della repubblica, in passato eletta in Consiglio Grande e Generale, Capitano Reggente ed esponente di governo.La proiezione rientrerà in un più ampio evento intitolato “Nel ricordo di Fausta”, durante il quale il pubblico potrà intervenire per offrire ricordi e testimonianze.Il documentario è stato promosso dall’associazione culturale NUA (Nuove Arti e Ricerche Contemporanee) con il sostegno dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, della Segreteria di Stato per il Turismo. Fra i partner, inoltre, la Giunta di Castello di Città, la Società Unione Mutuo Soccorso, l’Unione Donne Sammarinesi e la Fondazione XXV Marzo, oltre all’emittente San Marino RTV. Musiche di Marco Capicchioni (Istituto Musicale Sammarinese). Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

c.s. Università di San Marino