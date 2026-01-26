In arrivo un opuscolo per comprendere concretamente l'accordo di associazione con l'Unione Europea

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che, nel corso della settimana, verrà recapitato nelle abitazioni dei cittadini sammarinesi un opuscolo informativo dal titolo “SAN MARINO e UNIONE EUROPEA: Elementi essenziali dell’Accordo di Associazione con l’UE”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire a cittadini, studenti, lavoratori e imprese uno strumento chiaro e accessibile per comprendere in modo concreto i contenuti dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea e le ricadute che esso potrà avere sulla vita quotidiana e sull’attività professionale. L’opuscolo intende rispondere, in maniera semplice e trasparente, alle principali domande sull’Accordo, illustrando le opportunità che esso apre, gli ambiti che saranno interessati da cambiamenti e le modalità attraverso cui il Paese potrà trarre il massimo beneficio dal nuovo rapporto con l’Unione Europea, nel pieno rispetto dell’identità e della sovranità della Repubblica di San Marino.

“Abbiamo voluto realizzare un opuscolo pensato per tutti, che offra spiegazioni chiare, esempi pratici e risposte alle domande più frequenti, affinché ogni cittadino possa comprendere cosa prevede concretamente l’Accordo di Associazione e quali prospettive apre per il futuro del nostro Paese. - ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. - La trasparenza e la corretta informazione rappresentano un passaggio fondamentale in un percorso di grande rilevanza strategica per San Marino”. La Segreteria di Stato invita l’intera cittadinanza a prendere visione dell’opuscolo e a leggerne con attenzione i contenuti, nonché di restare aggiornati sulle pagine social di Facebook e Instagram della Segreteria di Stato per ulteriori approfondimenti.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri







