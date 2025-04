In aula con i vertici dell’Agenzia di informazione finanziaria

Approfondire i principali nodi della normativa AML per accrescere le competenze degli operatori bancari in tale ambito. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da ABS, in collaborazione con AIF, per corrispondere alle istanze dei lavoratori circa il disbrigo degli adempimenti antiriciclaggio. Tale iniziativa si inserisce nel solco della collaborazione avviata tra il Sistema finanziario e le Istituzioni sammarinesi ed apre la stagione formativa 2025 che, come consuetudine, sarà incentrata su tematiche di attualità e innovazione. Un sentito ringraziamento all’Agenzia di Informazione Finanziaria e, in particolare, al Direttore Nicola Muccioli e ai colleghi intervenuti per il significativo apporto reso all’organizzazione delle due sessioni formative in agenda.

c.s. ABS