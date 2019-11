In BSM il Natale è differente!

In BSM il Natale è differente!.

Che cosa aspetti a fare la differenza? Ti aspettiamo in filiale a partire dal 2 dicembre 2019 per sostenere insieme l’Associazione Oncologica Sammarinese!

L’intero ricavato della vendita delle cartelle sarà devoluto all’Associazione Oncologica Sammarinese.

Tutti i correntisti BSM residenti riceveranno invece, come ogni anno, le cartelle direttamente presso la propria abitazione, ma saranno ben accolti nelle proprie filiali se desidereranno aderire all’iniziativa di beneficenza e sostenere AOS acquistando ulteriori cartelle e aumentando le probabilità di vincita dei 10.000 euro messi in palio da BSM.

I residenti non clienti che vorranno tentare la fortuna insieme a BSM, potranno recarsi in una delle otto filiali Banca di San Marino distribuite sul territorio e ritirare tutte le cartelle che desiderano, donando un piccolo contributo a favore dell’Associazione Oncologica Sammarinese.

Cambierà dunque la modalità di distribuzione delle cartelle della Tombola. Come?

Oltre alla speciale conduzione del comico Fabrizio Fontana, la Tombola 2019 sarà il mezzo utile per perseguire uno scopo importantissimo per l’intera popolazione del territorio: sostenere l’Associazione Oncologica Sammarinese.

Si prospetta un Natale differente in BSM!

Torna la tradizionale Tombola di Natale di Banca di San Marino che, come ogni anno, sarà estratta durante la serata della Vigilia, in diretta dalle ore 20,45 su San Marino RTV.



Comunicato stampa

Banca di San Marino

I più letti della settimana: