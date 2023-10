In duecentomila a Roma per i diritti del lavoro, la difesa di salari e pensioni, l’equità Anche una delegazione CSdL ha partecipato a questo grande evento

L’appello della CGIL a partecipare alla manifestazione di sabato 7 ottobre a Roma ha ottenuto una massiccia risposta; in duecentomila, secondo le stime degli organizzatori, hanno riempito Piazza San Giovanni e le vie laterali. Anche la CSdL ha partecipato con una delegazione guidata dal Segretario Generale Enzo Merlini a questo grande evento, i cui temi sono stati raccolti nello slogan “La via maestra: insieme per la Costituzione”. Nel suo intervento a conclusione del pomeriggio, il Segretario CGIL Maurizio Landini ha ripercorso i diversi punti della piattaforma programmatica della stessa CGIL.

Tra questi, ha sottolineato come salari e stipendi negli ultimi anni abbiano perso a causa dell’inflazione quasi il 20% del loro potere d’acquisto, mentre le pensioni a loro volta hanno subito un’erosione superiore al 10%. Molti contratti nazionali continuano a non essere rinnovati, mentre il Governo non dà risposte sulla legge per la rappresentatività, necessaria per annullare i contratti pirata.

Se da un lato i redditi da lavoro e da pensione si riducono, dall’altro i profitti delle imprese e le rendite finanziarie aumentano in modo esponenziale, agevolate anche dalle norme fiscali. Infatti, mentre retribuzioni e pensioni sono tassate in modo progressivo, profitti e rendite pagano le imposte con un’aliquota fissa, più bassa. Pertanto, per superare questa palese ingiustizia che crea profonde disuguaglianze e riportare equità, il Segretario CGIL ha rilanciato la necessità e l’urgenza della riforma fiscale.

"È arrivato il momento di introdurre un salario orario minimo sotto il quale nessun lavoratore possa essere pagato: 5-6 euro all'ora sono paghe da fame, inaccettabili”, ha quindi affermato il Segretario CGIL. Ricordiamo infine che lo stesso Maurizio Landini sarà a San Marino il prossimo lunedì 16 ottobre, per partecipare al dibattito pubblico, in programma alle 21.00 al Teatro Titano, che conclude le celebrazioni per l’80° anniversario della nascita della CSdL. Al dibattito, coordinato dalla giornalista Sonia Tura, partecipano anche il responsabile delle politiche europee e internazionali della CGIL Salvatore Marra e il Segretario CSdL Enzo Merlini.

