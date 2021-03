In Electra s.p.a. la visita ufficiale della rappresentanza commerciale della Federazione Russa Orgoglio del fondatore Loriano Racchini

In Electra s.p.a. la visita ufficiale della rappresentanza commerciale della Federazione Russa.

Questo pomeriggio - 18 Marzo - una delegazione commerciale della Federazione Russa ha fatto visita alla sede della ELECTRA S.P.A. , realtà consolidata ed eccellenza nel mercato della produzione di schede elettroniche e devices con microprocessore.

“Siamo molto orgogliosi di aver avuto la possibilità di collaborare insieme alla Segreteria di Stato per l’industria, l’artigianato e il commercio. Aver avuto l’opportunità di mostrare la nostra produzione alla delegazione Russa, al rappresentante Igor Karavaev e al vice rappresentante commerciale Alexander Markov ci auguriamo possa essere il primo passo per una proficua collaborazione commerciale con la Russia ”.

A parlare è l’Amministratore di ELECTRA S.P.A., Loriano Racchini che si dice anche molto soddisfatto dell’iniziativa organizzata dalla Segreteria di Stato e auspica possano esserci sempre più occasioni simili per mostrare l’eccellenza dell’industria Sammarinese nel mondo.

