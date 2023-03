In fase di completamento e di prossima attuazione, il Percorso della Reggenza è un progetto che celebra l’Istituto della Reggenza e delle maestranze dell’artigianato artistico sammarinese

Un percorso museale dedicato alla Cerimonia di Investitura degli Eccellentissimi Capitani Reggenti con lo scopo di valorizzare la storia dell’Istituzione e il patrimonio immobiliare, culturale, artistico dei siti che coinvolgono la celebrazione e di tutti i soggetti che vi prendono parte. Proposto dalle Segreterie di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, per gli Affari Esteri, per l’Istruzione e la Cultura, per il Territorio e l’Ambiente e per il Turismo, il Percorso ancora in fase di completamento, è stato visitato ieri in anteprima dalle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta accompagnati dal Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi e dai partner, tutti sammarinesi, selezionati per realizzare il progetto. Il programma del percorso prevede una visita dei siti coinvolti dalla cerimonia di investitura in particolare Palazzo Valloni, Palazzo Pubblico e la Basilica del Santo. Come ogni percorso museale che si rispetti, la visita si concluderà in un apposito spazio, un negozio, in cui sarà possibile acquistare pezzi a tiratura limitata di artigianato locale in ceramica appositamente realizzati di semestre in semestre dai mastri ceramisti ancora in attività in omaggio al mandato Reggenziale conclusosi. Il percorso è arricchito da fasi interattive attraverso il supporto delle guide turistiche di San Marino che accompagneranno i visitatori attraverso i maestosi palazzi storici, raccontando i momenti salienti e determinanti della cerimonia e attraverso il supporto di strumenti digitali innovativi (tablet e smart glasses) attraverso i quali sarà possibile accedere a innumerevoli curiosità e ulteriori informazioni sulla realtà sammarinese raccontate attraverso immagini, video, suoni e realtà aumentata al fine di rendere il percorso un’esperienza immersiva che non si limiterà dunque alla sola giornata dell’investitura ma che racconterà la storia delle istituzioni, degli immobili, dei corpi militari e più in generale della storia e della cultura del nostro Paese. Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria): “Il Percorso della Reggenza è un progetto che permette di pensare a una San Marino in cui l’applicazione delle nuove tecnologie offre opportunità per conoscere meglio le nostre istituzioni, che unisce tradizione e innovazione e riqualifica il settore dell’artigianato che può dare ancora molto al nostro Paese”.

Cs SdS Industria