In-Fila: un aiuto concreto per semplificare l'accesso nelle farmacie del territorio L’applicazione permetterà di gestire code e ingressi, ottimizzando i tempi di attesa per tutti i cittadini.

In-Fila: un aiuto concreto per semplificare l'accesso nelle farmacie del territorio.

Si chiama “In-Fila” ed è una applicazione che da alcuni giorni è in fase di test nelle 6 farmacie abilitate (tutte tranne quella di Faetano). Sviluppata dall’azienda sammarinese AC&D Solutions, l’App andrà a fornire un supporto concreto nelle prenotazioni e nella gestione di code e assembramenti nelle farmacie del territorio. L’intero progetto comprende anche una serie di strumenti e supporti informatici - quali totem e monitor acquistati dall’Istituto per la Sicurezza Sociale - per consentire l’utilizzo dell’applicazione all’interno delle farmacie. L’emergenza sanitaria impone, infatti, di pensare a nuove operatività per molte delle strutture pubbliche, dove l’afflusso di cittadini deve essere regolato in funzione delle distanze minime di sicurezza. La tecnologia, ancora una volta, aiuterà a facilitare questi servizi, potenziandoli ed innovandoli, con vantaggi non solo per gli utenti, ma anche per i farmacisti e tutto il personale ISS preposto. In particolare, in-Fila permetterà a tutti i cittadini sammarinesi di geolocalizzare sul proprio telefonino le varie farmacie attive sul territorio, prenotare l’acceso tramite apposito numero o fascia oraria, controllare la fila e risparmiare tempo, tutelando anche la propria salute. L’utilizzo dell’applicazione sarà concesso in maniera gratuita alla Segreteria di Stato alla Sanità e all’Istituto per la Sicurezza Sociale. Alla presentazione di questa mattina erano presenti, insieme al Direttore Generale di AC&D Solutions Giacomo Vespignani, il Segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, il Direttore Sanitario dell’ISS Sergio Rabini, il Direttore Amministrativo dell’ISS Marcello Forcellini e Michele Cervellini, Direttore di San Marino Innovation. “Uno strumento importante d’innovazione”, il commento di Vespignani, “che doniamo all’intera struttura sanitaria con piacere. Questa è la risposta e il contributo che la nostra società, in piena emergenza Coronavirus, ha voluto fornire a tutti i cittadini sammarinesi. L’occasione è propizia anche per ringraziare San Marino Innovation, l’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino con il quale è stata pubblicata l'app inFila negli store di Apple.” “La sanità del futuro non potrà fare a meno di questo tipo di soluzioni, in grado di semplificare la vita di cittadini e personale medico – il commento del Segretario di Stato Ciavatta –. Ringrazio AC&D Solutions per averci aiutato a muovere i primi passi in questa direzione. Obiettivo di questa Segreteria è giungere, alla fine di questo mandato, alla cartella clinica digitale per tutti i cittadini sammarinesi. Sarebbe un gran risultato”. “L’ISS ha avviato già da alcuni mesi – dichiara il Direttore Amministrativo ISS, Marcello Forcellini - per effetto anche della contingenza pandemica e delle norme anticontagio, quindi per limitare gli assembramenti, un piano informatico e tecnologico che agevoli gli utenti per una più facile accessibilità ai servizi, e la dimostrazione di oggi si inserisce a pieno titolo in questo piano”. Per maggiori dettagli sul funzionamento, consigliamo a tutti i cittadini di visionare l’indirizzo: https://www.in-fila.com/

c.s. Segreteria di Stato Sanità

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: