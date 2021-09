In Francia si parla di Festival Internazionale della magia di San Marino

Durante il periodo del confinamento da pandemia lo staff del Festival Internazionale della magia di San Marino ebbe la brillante idea di fare trasmissioni in streaming sul tema magia e intrattenimento in generale portando divertimento e cultura nelle case. Una di queste fu "Women in magic" che intervistava le illusioniste donne più famose del mondo. Come conduttrice la giovanissima Gaia Elisa Rossi famosa illusionista Torinese, la regia di Rudi Miserocchi esperto di video da Forlì coadiuvato da Giacomo seri giovane illusionista marchigiano nonché fonico di professione. La trasmissione ebbe un successo clamoroso al di sopra di ogni aspettativa. A seguirla non solo appassionati di settore da tutto il mondo ma anche il pubblico perché supportata da filmati ed esibizioni di alto livello. Nel numero di settembre di una tra le più prestigiose riviste di settore francese " La Revue de la prestidigitation" si parla proprio di questo con un'intervista a Gabriel ideatore e creatore della trasmissione nonché del Festival stesso. "Veramente una bella soddisfazione per noi, questo ci servirà da sprono per riprendere la trasmissione continuando così a portare la magia e con essa San Marino ed il suo Festival in giro per il mondo. Un sentito ringraziamento a tutto lo staff che ha collaborato" Queste le parole di Gabriel. Chi volesse rivedere le varie puntate le troverà sulla pagina Facebook e canale YouTube "Festival Internazionale della magia di San Marino" Buona visione e.... appuntamento a presto con nuove puntate!!!

C.s. Festival Internazionale della magia di San Marino

