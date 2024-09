In Italia la patente a punti o crediti per i cantieri temporanei o mobili, UNAS promuove incontro con gli associati

In Italia la patente a punti o crediti per i cantieri temporanei o mobili, UNAS promuove incontro con gli associati.

Un decreto-legge italiano del 2024 attivato con una circolare (n.4) dello scorso 23 settembre, ha introdotto la patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili, che promuove la sicurezza sul lavoro. Le regole per il rilascio e la gestione di questa patente sono stabilite in un recentissimo decreto ministeriale (18/09/24 n. 132), l'Ispettorato del lavoro italiano è incaricato di definire come la patente verrà gestita, e sono già state fornite le prime indicazioni operative (circolare 4 del 23.09.2024). La patente a punti o a crediti per le imprese italiane è un sistema di incentivazione introdotto per promuovere comportamenti virtuosi in ambito di sicurezza sul lavoro e rispetto delle normative ambientali. Ogni impresa accumula o perde punti in base al rispetto di specifici requisiti normativi e standard di sicurezza. Il provvedimento entrerà in vigore il 1° ottobre in modalità provvisoria e sarà definitivo dal 1° novembre. È importante sottolineare che questo sistema riguarderà non solo le imprese italiane, ma anche quelle straniere e i lavoratori autonomi residenti in altri Stati. L'obiettivo è assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei cantieri temporanei o mobili rispettino gli standard di sicurezza previsti dal provvedimento. AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La circolare n. 4 citata prevede due aspetti importanti per la gestione dell’immediato:

- una modalità provvisoria per il mese di ottobre 2024

- le modalità di iscrizione o riconoscimento per le imprese estere

Visto il carattere di urgenza dettato da una tempistica assurda, e nonostante il difficile accesso alle fonti specialmente per le realtà non italiane, UNAS organizza una riunione per i propri associati Lunedì 30 settembre 2024 ore 12:00 presso la propria sede. Informando che abbiamo già chiesto l’intervento delle nostre Istituzioni per consentirci un allineamento delle imprese sammarinesi al mercato italiano, dopo la riunione esplicativa, ci si rende disponibili come UNAS a dare supporto per le operazioni necessarie a tentare di accedere alla modalità provvisoria prevista per il mese di ottobre e poi per la richiesta della patente a punti ove prevista. L’incontro è riservato agli associati ed è gradita prenotazione per motivi organizzativi al n. 0549 992148

c.s. UNAS

