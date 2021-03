In libreria “Pellicole a San Marino” il nuovo volume curato da Giorgio Pedrocco in collaborazione con SUMS

È stato pubblicato il libro “Pellicole a San Marino”, l’ultimo volume della trilogia curata dal Prof. Giorgio Pedrocco in collaborazione con SUMS, dedicata ad alcuni aspetti di recente storia sammarinese. “Pellicole a San Marino” si aggiunge dunque a “Carte geografiche e viaggiatori a San Marino” e “Una repubblica di sfollati, di profughi e di rifugiati” dello stesso autore, ora acquistabili nelle librerie del territorio. Il volume narra il periodo in cui San Marino fu set di numerose produzioni cinematografiche, importante passaggio per l’economia sammarinese, quando nella seconda metà degli anni quaranta salirono sul Monte Titano star internazionali come Anna Magnani e Tyrone Power. Le parole di Pedrocco, ex docente dell’Università degli Studi di Bologna, appassionato di cinema, abbinate a frame cinematografici e locandine d’epoca, contribuiscono ad un’analisi storica che offre ai lettori interessanti spunti di riflessione. Il libro, realizzato in collaborazione con la Commissione Attività Culturali SUMS coordinata dal socio Dott. Paolo Rondelli, è ora in vendita nelle librerie “Cosmo” e “Isola del libro” a San Marino. Il ricavato dei tre volumi sarà destinato al Fondo di Solidarietà SUMS che si occupa di assistere le famiglie sammarinesi in difficoltà.

c.s. Sums

