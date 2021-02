In marzo l’Università di San Marino svolgerà le attività didattiche a distanza Scelta la modalità online per esami, corsi e lauree

In marzo l’Università di San Marino svolgerà le attività didattiche a distanza.

Le lezioni in calendario all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nel mese di marzo si svolgeranno in modalità a distanza, così come gli esami e le sessioni di laurea. La misura, si legge in una nota inviata ieri a tutta la comunità universitaria e firmata dal Rettore, Corrado Petrocelli, è stata adottata “alla luce degli ultimi dati relativi alla diffusione del contagio da virus COVID-19 e in virtù delle misure di contrasto previste dal governo” del Titano. Si va così a ricalibrare quanto espresso dal Senato Accademico il 17 febbraio con la possibilità di un parziale ritorno alle attività in presenza, per il momento esclusa in considerazione delle più recenti dinamiche relative ai contagi.

Per ogni iscritto con problemi di connessione, o che non disponga di computer adeguati, è prevista la possibilità di richiedere “una postazione dedicata e sicura in quanto a garanzie sanitarie all’interno dell’Università”.

Comunicato stampa

Università degli Studi della Repubblica di San Marino

