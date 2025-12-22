E’ doveroso evidenziare come per la mancanza delle generalità della cittadina a cui si fa riferimento è impossibile effettuare una disamina reale sul caso segnalato. Ciò premesso, si ribadisce la non fondatezza dell’affermazione ‘una criticità ormai strutturale nella gestione delle urgenze da parte dell’AUSL Romagna’ alla luce delle varie procedure di presa in carico del paziente così come prevista dalle indicazioni della Regione. Solitamente le prestazioni urgenti ambulatoriali oculistiche vengono evase entro 48/72 ore. Il percorso di richiesta della prestazione urgente è stato condiviso con gli specialisti esterni, con gli specialisti ambulatoriali e anche con i Medici di Medicina generale. Pertanto tali richieste devono essere prescritte da un medico specialista oculista, per poi essere gestite dalla segreteria della Unità Operativa senza alcun passaggio a CUP. La presa in carico prevede anche una rivalutazione da parte dei medici della stessa U.O.: nei casi più urgenti la prestazione piò essere eseguita addirittura in giornata, oppure in caso di urgenza non conclamata è previsto un rimando ai giorni successivi. La forma anonima della segnalazione, però, non consente di appurare il percorso esatto per la presa in carico della paziente da parte dei professionisti della U.O. Colgo l’occasione per ribadire la mia disponibilità ad incontrare pubblicamente i rappresentanti del Comitato ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’ per affrontare insieme a loro le eventuali problematiche segnalate.

c.s. Mirco Tamagnini, Direttore del Distretto di Rimini










