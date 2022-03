In occasione della Giornata Internazionale delle Donne il Padiglione San Marino partecipa all’iniziativa “Break the Bias”

Expo 2020 Dubai è la più grande Esposizione Universale del Medio Oriente in cui a fare da protagonisti non sono solamente i 192 Paesi che mostrano al mondo le loro migliori innovazioni e punti di forza ma uno scenario in cui si promuovono valori, ideali e aspirazioni attraverso la presenza di padiglioni tematici dedicati. Il “Padiglione delle Donne” fa parte di questo complesso di strutture e si presenta come uno spazio attraverso il quale Expo Dubai 2020 celebra la componente femminile grazie a contenuti creativi e una programmazione di significative discussioni che mira a riaffermare la parità di genere e il contributo delle donne nel plasmare la società di oggi e del domani a favore della loro emancipazione. In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, il padiglione a loro dedicato, in collaborazione con il marchio Cartier, ha promosso la campagna di comunicazione #BreakTheBias con l’obiettivo di ispirare l’intera umanità a diventare artefice del cambiamento, rompendo gli stereotipi e decostruendo le idee sbagliate sui ruoli delle donne, abbracciando i concetti di empowerment femminile e parità di genere.

Il Padiglione San Marino composto da uno staff manageriale di quattro donne, dal Direttore Letizia Cardelli, Media Manager Ilaria Brizi, Sales Manager Sara Conti e Protocol & Accreditation Manager Elisabetta Bucci, ha accolto in maniera molto sentita questo appello, partecipando alla registrazione di un video, dall’omonimo titolo della campagna, rilasciato sui canali di Expo e del Padiglione delle Donne l’8 marzo. 'Break the Bias' non è un vincolante appello politico ma una simbolica dichiarazione di sostegno, un'opportunità unica per il team manageriale che insieme ad alcune ragazze del team di volontari del Padiglione San Marino ha unito le proprie voci e con spirito di squadra ha recitato in coro una toccante dichiarazione a favore di un mondo più inclusivo che rilancia le donne quali promotrici di nuove proficue frontiere e prospettive.

Oggi, martedì 8 marzo non c'è modo migliore di celebrare le Donne ad Expo 2020 Dubai partendo proprio dalle donne, dai loro ruoli e dalle loro esperienze, dimostrando che l’emancipazione femminile è possibile e gli stereotipi di genere possono e devono essere abbattuti.

Statement of Support:

On InternationalWomen'sDay 2022,

We express our support

towards understanding positive

gender roles and balance between men and women.

We commit to building on the momentum for gender equality

and women's empowerment to break harmful stereotypes

that hinder her progress.

Let us #BreakTheBias and make this world a better,

fairer, safer place where women will be able to

thrive and live a life of dignity and respect.