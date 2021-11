In occasione delle Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne GIULIANA MUSSO E MARIA ARIIS in DENTRO- Una storia vera, se volete

Giovedì 18 novembre alle ore 21, presso il Teatro Titano, in occasione della Giornata Internazionale Contro la violenza sulle donne, San Marino Teatro, in collaborazione con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino – Dipartimento Scienze Umane – e l’Authority delle Pari Opportunità presenta Dentro – Una storia vera, se volete con Giuliana Musso (anche autrice e regista dell’opera) e Maria Ariis. Tra le maggiori esponenti del teatro di narrazione e d’indagine, Giuliana Musso nel suo ultimo lavoro prodotto da La Corte Ospitale e Operaestate, indaga i temi degli abusi familiari e della loro censura. È la messa in scena del suo incontro con una donna e con la sua storia segreta. Un’esperienza difficile da ascoltare, quella di una madre che scopre la peggiore delle verità, di una figlia che la odia e di un padre innocente fino a prova contraria. E proprio davanti a un tema così delicato, con abilità drammaturgica e sensibilità artistica, Giuliana Musso sceglie di andare ad indagare la censura dolorosa e il tema del segreto. Un segreto che ha un contenuto preciso e un fine positivo: protegge qualcosa o qualcuno, ma che allo stesso tempo silenzia una verità che potrebbe danneggiare degli innocenti. “Dentro – scrive la Musso – è la storia di una verità chiusa dentro ai corpi e che lotta per uscire allo scoperto. Un’esperienza difficile da ascoltare. Una madre che scopre la peggiore delle verità. Una figlia che odia la madre. Un padre innocente fino a prova contraria. E una platea di terapeuti, consulenti, educatori, medici, assistenti sociali, avvocati che non vogliono sapere la verità. In tutte le vicende di abuso sui minori che io ho conosciuto per voce delle vittime nessun colpevole è mai stato condannato. La violenza sessuale è un segreto che permane tutta una vita dentro alle case, dentro agli studi dei medici, degli psicoterapeuti o degli avvocati, in quelle dimensioni private in cui le vittime possono restare confinate senza venire riconosciute. “ I biglietti saranno in vendita on line sul sito www.sanmarinoteatro.sm, oppure alla biglietteria del Teatro Titano dalle 17.00 del giorno dello spettacolo.

c.s. Istituti Culturali

