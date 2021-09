In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio tre speciali percorsi performativi per Mediterranea19

La Galleria Nazionale San Marino – Istituti Culturali in occasione delle giornate mondiali del Patrimonio Europeo del Consiglio d’Europa anche quest’anno organizzerà visite guidate al patrimonio culturale artistico contemporaneo. In occasione delle giornate mondiali del Patrimonio Europeo del Consiglio d’Europa, infatti, si terranno tre speciali percorsi performativi per raccontare, fare conoscere, interagire con le opere di Mediterranea19 Biennale dei giovani Artisti School of waters esposte in sedi istituzionali e rappresentative della cultura e dell’arte, come le Cisterne di Palazzo Pubblico, gli ambienti della Prima Torre Guaita, il Monastero di Santa Chiara (Giardini e Scala Santa), il Ridotto del Teatro Titano, l’Ex Galleria Ferroviaria il Montale, la Sala Mostre di Palazzo SUMS e sedi Museali quali il Museo dell’Emigrante, il Museo di Storia Naturale, la Galleria Nazionale San Marino. Tema delle Giornate di quest’anno sarà ““Patrimonio Culturale: TUTTI inclusi”, titolo che assume particolare significato per l’arte contemporanea promossa dalla Galleria Nazionale che da sempre interagisce con la comunità, associazioni ed enti culturali e scuole. I percorsi saranno tenuti dall’Operatore culturale degli Istituti Culturali, Coordinamento progettuale Galleria Nazionale San Marino.

E’ consigliata la prenotazione. Il programma definito dal Dipartimento Turismo e Cultura insieme alla Segreteria di Stato per la Cultura e alla Segreteria di Stato per il Turismo per le celebrazioni delle Giornate Europee del Patrimonio si aprirà nella giornata di venerdì 24 settembre alle ore 15, con il primo percorso performativo e seguirà nelle giornate successive con un nuovo itinerario: venerdì 24 SETTEMBRE ore 15.00 - 17.30 (ritrovo e partenza Galleria Nazionale ore 15) Percorso: Ridotto del Teatro Titano, Piazzale Ex Galleria Ferroviaria Il Montale, Porta di San Francesco, Antico Monastero di Santa Chiara, Museo dell’Emigrante, Museo di Storia Naturale (raggiungibile per la costa dell'Arnella)

Sarà possibile conoscere le opere di Mediterranea19 - Biennale dei giovani Artisti School of waters degli artisti: Annalisa Cannito (Italia), Bianca Hisse (Norvegia) Dalia Khalife (Libano) Tawfik Naas (UK), Victor Fotso Byire (Ialia), Valerio Conti (San Marino), Maeve Brennan (UK), Valinia Svonorou (Grecia), Adrian Abela (Malta), Michele Seffino (Italia), Bora Baboci (Albania), Marco Antelmi (Italia), Altalena (Italia), Huniti Goldox (Giordania), Pablo Sandoval (Spagna). Sabato 25 settembre ore 15.30-19.30 (ritrovo e partenza Galleria Nazionale ore 15.30) e domenica 26 settembre ore 10.30-13.30 (ritrovo e partenza Galleria Nazionale ore 10.30) Percorso: Cisterne di Palazzo Pubblico, Prima Torre, Galleria Nazionale San Marino, Palazzo SUMS Sarà possibile conoscere le opere di Mediterranea19 Biennale dei giovani Artisti School of waters degli artisti: Marco Giordano (Italia), Valentina Karga (Grecia), Marina Xenofontos (Cipro), Bora Baboci (Albania) Jacopo Rinaldi (Italia), Virginia Russolo (Italia), Binta Diaw (Italia), Gianmarco Porru (Italia), Filippo Marzocchi (Italia), Hannan Benammar (Norvegia), Enrico Floriddia (Italia), Alessandra Ferrini (Italia) Pablo Sandoval (Spagna), Adji Dieye (Italia), Gasper Kunsic (Slovenia), Riccardo Badano & Hannah Rullmann (Italia), Yasmine Ben Khelil (Tunisia), Binta Diaw (Italia), Adrijana Gvozdenovic (Montenegro), Gasper Kunsic (Slovenia), Eleni Odysseos (Cipro), Francis Offman (Italia), Mila Panic (Bosnia Erzegovina) Selma Selman (Bosnia Erzegovina), Vanja Smiljanic (Serbia), Sophie Utikall (Austria), Johanna Bruckner (Austria), Valerio Conti (San Marino), Valinia Svoronou (Grecia). Al termine sarà offerto un aperitivo da Reame Per informazioni e prenotazioni: 0549 888241 (dalle ore 9 alle 17) mail: gallerianazionale@pa.sm

