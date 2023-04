In pellegrinaggio sulle orme del Santo Marino

Presentato questa mattina, agli Eccellentissimi Capitani Reggenti il completamento del Cammino del Santo Marino, progetto della Segreteria di Stato per il Turismo realizzato con la collaborazione della Segreteria di Stato per la Cultura e della Segreteria di Stato per il Territorio, in sinergia con la Diocesi di San Marino-Montefeltro. Il Cammino del Santo Marino è un itinerario da percorrere a piedi o in alcuni tratti in bicicletta, tracciato, curato e accessibile che parte da Rimini e raggiunge la nostra Repubblica, San Leo, Pennabilli e numerose località dell’area di San Marino e del Montefeltro note per il loro valore religioso, storico, culturale, naturalistico e paesaggistico. Il progetto rientra nella valorizzazione della Repubblica di San Marino quale meta di pellegrini alla ricerca di territori caratterizzati dal loro valore sacro e nello sviluppo del così detto “Turismo religioso” che secondo recenti statistiche dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite si attesta fra i settori turistici economicamente più rilevanti, muovendo ogni anno quasi 400 milioni di turisti nel mondo, per un volume di mercato che supera i 18 miliardi di dollari. I Comuni e i territori coinvolti sono inoltre quelli del “Tavolo Turistico Territoriale – The Lovely Places” che valorizza la promozione turistica sinergica di territori limitrofi e di progetti che comprendono anche il wellness, i percorsi nella natura e i cammini. La Repubblica di San Marino è considerata da secoli meta di pellegrinaggi e di preghiera, ma non era mai stato codificato un itinerario pre-tracciato che valorizzasse l’essenza di un cammino da percorrere che attraversasse aree verdi, portasse alla visita di Chiese e Monasteri dall’assoluto valore artistico, di Musei e centri storici universalmente riconosciuti, palazzi, monumenti, opere d’arte, paesaggi con viste senza eguali e panorami mozzafiato. Il Cammino del Santo Marino ripercorre di fatto i passi del Santo fondatore della Repubblica, partendo virtualmente da Arbe terra natia del Santo, dove è stata posta la prima targa che celebra e segnala il Cammino, ma nel concreto si sviluppa a partire da Rimini su un percorso della lunghezza totale di 80km da dividere in 4 tappe. Dal mare si sale attraversando gli attuali Comuni di Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana e Verucchio fino all’ingresso nella Repubblica di San Marino e alla scalata del Monte Titano da dove si prosegue verso, Sassofeltrio, San Leo e Maiolo per poi raggiungere Pennabilli, sede vescovile della Diocesi. “Il rapporto di grande collaborazione con la Diocesi San Marino-Montefeltro, che in questa sede intendo ringraziare -ha detto il Segretario di Stato Federico Pedini Amati nel suo intervento di saluto- ha portato alla firma di un Protocollo d’Intesa e alla costituzione di un tavolo di coordinamento chiamato a lavorare non solo sugli itinerari e sui pellegrinaggi ma su tutte quelle iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico ed allo sviluppo del turismo religioso, nel pieno rispetto della tutela del patrimonio e delle esigenze proprie dei luoghi oggetto di culto e dei riti sacri, delle feste e delle tradizioni religiose. E proprio come in un pellegrinaggio -ha proseguito Pedini Amati- raggiunto l’obiettivo odierno di inaugurare il Cammino del Santo Marino, riverseremo il nostro impegno su ulteriori e nuovi progetti, quali l’interconnessione dei percorsi esistenti sul territorio, oltre al Cammino del Santo Marino, il Cammino del Titano, il Cammino del Beato Amato, il Cammino dei 5 Santi o il più noto Cammino di San Francesco; la realizzazione di guide e portali digitali che possano essere d’aiuto ai turisti-pellegrini, l’assistenza alle strutture ricettive per un adeguamento all’accoglienza dei viaggiatori e tanto altro ancora”. All’Udienza, particolarmente partecipata, hanno presenziato anche Sua Eccellenza il Vescovo di San Marino e Montefeltro Andrea Turazzi, Sua Eccellenza il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, i Segretari di Stato Massimo Andrea Ugolini (Giustizia) e Stefano Canti (Territorio), gli Ambasciatori d’Italia a San Marino Sergio Mercuri e di San Marino in Vaticano Alessandra Albertini, i Capitani di Castello, i Comandanti delle Forze dell’Ordine e i sindaci dei territori interessati dal Cammino del Santo. “Questo è un giorno speciale per la nostra comunità” ha esordito nel suo saluto il Vescovo Andrea Turazzi che al termine dell’Udienza, insieme al Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, ha “tagliato il nastro” al Cammino del Santo Marino sul sagrato della Basilica. La Cerimonia d’inaugurazione è proseguita con la presentazione delle mappe, del materiale informativo e delle iniziative religiose legate al Cammino del Santo Marino.

Cs - SdS Turismo

