In presenza a teatro e sul web: Valentina Monetta "Nella mia vita".

Giovedì 29 aprile alle ore 19 ultimo appuntamento al Teatro Titano in diretta zoom per TAD – Teatro a Distanza, al quale ora è possibile assistere anche in presenza, previa prenotazione: Valentina Monetta alla voce e Simone Migani al piano, ripercorreranno insieme la storia di una vita di collaborazioni e crescita musicale attraverso classici del soul e standard jazz, passando da brani di Ornella Vanoni a Mina fino ai successi delle scorse partecipazioni della cantante all’Eurovision Song Contest e sue canzoni. “Nella mia vita” è un concerto per un pianoforte e una voce che con consapevolezza vogliono raccontare un evoluzione musicale con passione e divertimento. Per collegarsi da remoto al palcoscenico del Teatro Titano sarà semplicissimo: occorrerà attivare su pc o mobile, la piattaforma Zoom ed accedere cliccando sul link disponibile sulle pagine Facebook della Segreteria di Stato Cultura, San Marino Teatro, San Marino Cinema, Il Castello del Circo e San Marino RTV. Attivando la telecamera potrete essere in scena con i protagonisti: i volti di chi si collegherà saranno proiettati in un grande puzzle sullo sfondo per permettere agli spettatori di “essere nuovamente presenti” in Teatro. PER ASSITERE IN PRESENZA AL TEATRO TITANO, occorre telefonare al numero degli Istituti Culturali 0549 882452 o inviare una mail a info.istituticulturali@pa.sm entro le ore 14 di giovedì 29 aprile.

LINK PER ACCEDERE ALL’APPUNTAMENTO: https://us02web.zoom.us/j/84647915852?pwd=dHRXRFN3Zzk2Tk9TTzRBRllkaFNiQT09 ID riunione: 846 4791 5852 Passcode: 737501

c.s. Istituti Culturali

