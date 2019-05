In programma un prossimo ciclo di incontri con i pensionati

Nei giorni scorsi si sono riunite unitariamente le Segreterie delle due Federazioni Pensionati CSU. Il disagio manifestato da diversi pensionati iscritti alle Federazioni è stato il motivo ispiratore della riunione. Il bisogno di conoscenza e di partecipazione emerso in modi diversi da parte degli iscritti ha spinto le due Segreterie a mettere in programma nelle prossime settimane un ciclo di incontri sul territorio sammarinese con i pensionati, per un confronto ed uno scambio di opinioni. Gli argomenti sono tanti: i fondi pensione, il sistema bancario, i contenuti della riforma pensionistica, il confronto con le parti sociali, lo sviluppo, la sanità, l’equità. Gli incontri con i pensionati si terranno nei vari castelli della Repubblica, preceduti da specifiche comunicazioni.