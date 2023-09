In Repubblica l’oratore ufficiale in occasione della cerimonia di investitura dei nuovi Capitani Reggenti

In Repubblica l’oratore ufficiale in occasione della cerimonia di investitura dei nuovi Capitani Reggenti.

È stato ricevuto oggi a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il Presidente dell’Unione Interparlamentare, S.E. Duarte Pacheco, oggi in visita alla Repubblica e che domani adempirà all’incarico di Oratore Ufficiale della Cerimonia di Insediamento dei nuovi Capitani Reggenti. Già da ieri sul Titano per incontri con il Gruppo Nazionale sammarinese presso l’Unione Interparlamentare, a Palazzo Begni il Presidente Pacheco ha sviluppato un ampio confronto con il Segretario di Stato Beccari sui numerosi temi afferenti lo scenario internazionale e per una più stretta collaborazione tra gli organismi multilaterali che uniscono i Parlamenti e promuovono i principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani, anche nel convincimento dell’accresciuto valore di una diplomazia parlamentare efficiente e inclusiva. Confermata l’attiva partecipazione sammarinese ai lavori dell’assise multilaterale, che promuove forme di cooperazione tra Istituzioni parlamentari democratiche rappresentative e stabilite ulteriori sinergie per promuovere il ruolo della Repubblica di San Marino al suo interno. Non sono mancati confronti sullo scenario internazionale dominato dagli attuali conflitti in corso, dal dramma del cambiamento climatico, rimarcando la necessità di uno sforzo il più possibile rapido e concreto della comunità di Stati per un’azione corale; la sola percorribile per fronteggiare tali sfide epocali. Dal Presidente Pacheco è pervenuto l’apprezzamento per il ruolo singolare svolto da San Marino e la constatazione che proprio da entità sovrane come quella sammarinese possano lanciarsi moniti di pace, di libertà e di affermazione della democrazia in ogni angolo del pianeta. Da parte del Presidente, è stata espressa la condivisione sul percorso negoziale in corso e teso al raggiungimento, in tempi verosimilmente brevi, di un Accordo di Associazione con l’Unione europea. In serata, il Presidente Pacheco, accompagnato dal Segretario di Stato Beccari e dalle rispettive Delegazioni salirà a Palazzo Pubblico per l’Udienza concessa dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Al termine dell’Udienza, il Segretario di Stato Beccari ha conferito all’Ospite l’Onorificenza del grado di Cavalliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: