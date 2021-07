In ricordo di Clara Boscaglia

In ricordo di Clara Boscaglia.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese desidera fare memoria della morte di Clara Boscaglia, avvenuta 31 anni fa. Un ricordo ancora profondamente vivo nel cuore dei sammarinesi, per la statura umana e politica di Clara, esempio di competenza e preparazione per tutti coloro che si impegnano e si impegneranno nell’attività politica per il bene del nostro piccolo Paese. Vogliamo riproporre alcune sue parole che sembrano oggi più che mai attuali nella visione di un Paese sempre più integrato in un contesto internazionale nel periodo forse più complesso di tutto il dopoguerra: “… questo piccolo Stato ha saputo preservare la propria libertà e riconquistarla, una volta perduta, con dignità e con la forza del diritto; ha saputo, a tempo debito, riformare se stesso per accrescere la libertà e le libertà di tutti; ha saputo affacciarsi alla ribalta internazionale, con la piena consapevolezza dei limiti connaturati alle sue dimensioni. E’ il valore di questo patrimonio che dà oggi ai Sammarinesi la possibilità di porsi nuove sfide, non meno importanti di quelle del passato: la sfida di aprirsi alla realtà circostante e all’Europa e di mantenere salde le proprie radici e la propria identità …” La ricordiamo con profonda gratitudine per tutto ciò che ha lasciato agli amici del Partito e all’intera Repubblica: la sua vita e la sua esperienza a servizio del Paese sono state fondamentali per quello che è San Marino oggi.

L’ufficio stampa del PDCS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: