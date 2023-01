In ricordo di Pierre De Coubertin, sarà intitolata una via a San Marino

In ricordo di Pierre De Coubertin, sarà intitolata una via a San Marino.

Nella ricorrenza del primo gennaio 2023 desideriamo ricordare il 160° anniversario della nascita del Barone Pierre de Coubertin (Parigi 1 gennaio 1863) leader intellettuale del Movimento Olimpico e dello Sport. Una grande figura di spessore in cui è stato uno dei primi a vedere l’appello internazionale dello Sport moderno con finalità e scopi sociali ed educativi, un precursore del Fair Play. Il Barone Pierre de Coubertin ha trasformato il ruolo e il pensiero morale dello sport moderno in una filosofia di vita conosciuta come Olimpismo, un genio dello sport il cui sacrificio è stato severo ma che la sua eredità è ineguagliabile ed eterna con il suo sogno di unire il mondo nell’amicizia e nella pace attraverso lo Sport. Le linee principali del suo pensiero si esplicano attraverso la realizzazione di modelli pedagogici educativi e formativi da inserire nell’ambiente giovanile e non solo per assicurarne la diffusione nel mondo rappresentano la stella polare per contribuire allo sviluppo umano e per trovare soluzioni ai problemi attuali con l’insegnamento morale, civico, culturale che ne deriva. L’anno che verrà la Repubblica di San Marino lo ricorderà in maniera solenne con l’intitolazione della Via Barone Pierre de Coubertin nel Polo sportivo del Titano, Tribuna Nord San Marino Stadium Museo dello Sport e dell’Olimpismo di Serravalle, a seguito di una Istanza d’Arengo la n.18 accolta favorevolmente nella seduta del 20 maggio 2022 dal Consiglio Grande e Generale della Repubblica con il parere favorevole della Giunta di Castello di Serravalle su iniziativa del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin e con gli auspici del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play. Con questi sentimenti e riflessioni i Comitati Sammarinesi Pierre de Coubertin (CSPC) e Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) desiderano rivolgere a tutto lo Sport sammarinese, Federazioni, Società Sportive e non solo, l’augurio più sincero e cordiale di un anno 2023 ricco di soddisfazioni e successi per il perseguimento degli obiettivi, speranze. attese desiderati in cui i valori fondanti dello Sport e i sani principi del Fair Play rappresentino sempre la guida del loro cammino.

Cs - Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

