In Romagna concluso il Corso di alta formazione per direttori generali: diplomati 26 futuri manager del Servizio Sanitario Nazionale.

In Romagna si è concluso il Corso di formazione manageriale per Direttori Generali delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, organizzato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con l'AUSL Romagna, l'Università di Bologna ed il Creas (Centro per la Ricerca sui Sistemi Sanitari). La cerimonia conclusiva del percorso formativo manageriale si è svolta sabato scorso alla Biblioteca Malatestiana di Cesena, con la discussione delle tesi e la consegna dei diplomi ai 26 corsisti che, con l’attestato ottenuto, potranno iscriversi all’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale e negli Elenchi regionali per la nomina a direttore sanitario e direttore amministrativo. Erano presenti alla cerimonia, tra gli altri, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il direttore generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna Luca Baldino, la direttrice del Settore Innovazione Servizi Sociali e Sanitari della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna, nonché direttore responsabile del corso, Maurizia Rolli, e il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori (nella foto allegata). Primo corso nel suo genere realizzato in Romagna, si è sviluppato da settembre 2023, nelle aule della Malatestiana di Cesena, del CEUB di Bertinoro e della Rocca Delle Caminate di Meldola, con il coinvolgimento di docenti appartenenti alle più prestigiose istituzioni nazionali (Università di Bologna, Università Bocconi, Università Cattolica, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Humanitas University, Università di Torino etc) e internazionali (Quebec University, University College of London, Carnegie Mellon University USA, Jefferson College Philadelphia, Oxford University etc), Regione Emilia- Romagna e AUSL della Romagna. Il corso è stato presieduto in qualità di Direttore responsabile da Maurizia Rolli (direttrice del Settore Innovazione Servizi Sociali e Sanitari della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna) e affidato al Comitato scientifico composto da Luca Baldino (direttore generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna), Tiziano Carradori (direttore generale di Ausl Romagna), Gianluca Fiorentini (professore, Dipartimento di Scienze Economiche Università di Bologna – Delegato per i rapporti con il SSN) e Carlo Lusenti (direttore Dipartimento Chirurgico e Grandi Traumi di Ausl Romagna), con il supporto dell’Unità Operativa Formazione e Valutazione delle Risorse Umane Ausl Romagna diretta da Carlo Somenzi. Hanno fatto parte della Segreteria Scientifica Vanni Agnoletti (direttore Unità Operativa Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena), Fausto Catena (direttore Unità Operativa Chirurgia generale e d’urgenza dell’ospedale Bufalini) e Cristina Ugolini (professoressa Università di Bologna) Le tesi dei corsisti saranno pubblicate su Discover Health Systems, la rivista internazionale di Springer che ha sede scientifica all'Ospedale Bufalini di Cesena.

