In scena la classe 1° B con lo spettacolo “Supereroi”

“Se avrai paura allora stringimi le mani Perché siamo invincibili vicini” Le parole della canzone “Supereroi” di Mr. Rain sono diventate il filo conduttore di un progetto interdisciplinare che ha coinvolto nei mesi di febbraio e marzo gli alunni della classe 1° B della Scuola Media di Serravalle. Gli studenti, nelle ore di Italiano, Religione, Ed. Artistica, Ed. Musicale ed Ed. Fisica hanno approfondito con attività di laboratorio, lettura, scrittura, canto e ballo, il significato del testo, riflettendo sui “supereroi” giusti che nel passato hanno aiutato gli oppressi, superando il muro dell’indifferenza, ma anche sui “supereroi” del presente, che sostengono con piccoli e grandi gesti, le persone in difficoltà. Anche a scuola si possono verificare situazioni in cui un compagno si sente più fragile: in quel caso chi gli sta vicino può essere un supereroe anche solo abbracciandolo in modo sincero. Il risultato del progetto è stato uno spettacolo emozionante e coinvolgente che si è svolto nel Teatrino della Scuola Media di Serravalle, alla presenza dei genitori.

Cs Scuola Media Serravalle