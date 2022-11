In svolgimento i nuovi corsi antincendio per il personale ISS

Sono in corso da alcune settimane, i nuovi corsi antincendio rivolti al personale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. La prevenzione incendi assume sempre più un ruolo fondamentale nella sicurezza degli ambienti di lavoro, a maggior ragione in una struttura sanitaria, e in quest’ottica il corso antincendio organizzato dall’ISS diventa determinante nella formazione e nell’addestramento degli addetti all’emergenza. Il loro compito, infatti, è quello di vigilare e predisporre le necessarie misure di prevenzione degli incendi all’interno dei luoghi di lavoro, si occupano in particolare del primo intervento in attesa dell’arrivo dei soccorsi, aiutando i presenti a raggiungere il luogo sicuro più vicino. L’addetto designato, inoltre, individua i rischi presenti nei luoghi di lavoro, effettua sistematicamente un controllo delle vie di evacuazione e segnala eventuali situazioni di rischio. In questa prima fase, i corsi sono rivolti a medici, infermieri, OTA/OSS appartenenti alle Unità Operative con apertura h24 e ai servizi coinvolti nelle emergenze. Al termine di ogni corso viene eseguita una prova pratica di evacuazione all’Ospedale di Stato, per la valutazione di quanto appreso e per stabilire le tempistiche. I corsi successivi saranno poi dedicati al personale degli altri Servizi e Unità Operative, compreso il settore amministrativo, coinvolgendo di fatto tutti i dipendenti ISS. I corsi antincendio rientrano nell’ambito della formazione obbligatoria del personale ISS, sono già stati svolti anche in passato e sono organizzati avvalendosi della collaborazione della Polizia Civile e della Protezione Civile. “Investire in formazione – afferma il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – vuol dire investire sul futuro per avere personale sempre più preparato e pronto a reagire alle sfide che dovrà affrontare. I corsi antincendio, quindi, oltre a essere un doveroso adempimento di legge che l’ISS svolge da anni, rappresentano un aspetto fondamentale della formazione e della preparazione del personale, e voglio evidenziare come sia la prima volta che vengono realizzati per tutti i dipendenti. Si tratta di un ulteriore atto in materia di sicurezza che per il CE rappresenta una delle priorità come dimostrato dalle azioni che si stanno portando avanti”.

