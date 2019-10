IN UDIENZA DALLA REGGENZA PER #OTTOBREROSA - La prevenzione salva la vita

Nella giornata odierna, sono stati presentati in Udienza pubblica dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni gli eventi organizzati in occasione di #OTTOBREROSA, il mese tradizionalmente scelto come periodo dell’anno per la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore della mammella. Accompagnati dal Segretario di Stato per la Sanità Franco Santi, il Direttore Generale dell’ISS Andrea Gualtieri, il gruppo senologico, le Associazioni di volontariato AOS e ASDOS e membri delle Associazioni facenti parte del Polo delle Associazioni socio-sanitarie hanno presentato la Campagna di Prevenzione, iniziata il 2 ottobre con l’illuminazione di rosa della Statua della Libertà e della Terza Torre e che ogni anno prevede iniziative per richiamare l’attenzione della popolazione, in particolare quella femminile ma non solo, sul tema della prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno. L’Ecc.ma Reggenza, da sempre molto attenta a questi temi, ha aderito alla campagna #ottobrerosa, anche con la presenza prevista il 30 ottobre al doppio appuntamento conclusivo della campagna al Centro Congressi Kursaal. La giornata prevede alle 18 la Lectio Magistralis del genetista Maurizio Genuardi - Direttore Istituto Medicina Genomica, Università Cattolica del Sacro Cuore e Presidente della Società italiana di Genetica Umana – dal titolo “Tumore al seno: dalla terapia alla prevenzione personalizzata” e a seguire, a partire dalle ore 20, la “Cena in rosa” aperta alla cittadinanza presso il Ristorante Kursaal, con intermezzo musicale dedicato alla donne con la cantante Tania Cervellieri e la sua band. Scopo della cena è anche la raccolta fondi che sarà destinato all’acquisto del sistema diagnostico OSNA in grado di individuare con elevata accuratezza la presenza o meno di metastasi nel linfonodo sentinella.