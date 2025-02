In uscita “Futuro Meraviglia”, il nuovo libro dello scrittore cattolichino Giuseppe Giusva Ricci Edito da Subsound Records: è la prima pubblicazione cartacea della famosa casa discografica di Roma

Si intitola “Futuro Meraviglia” la nuova opera dello scrittore romagnolo Giuseppe Giusva Ricci. L’ultima, in senso cronologico, per lui, ma la prima per Subsound Records che dopo 20 anni di produzione discografica ha scelto proprio il lavoro di Ricci per esplorare la pubblicazione cartacea. Una collaborazione, quella tra l’artista di Cattolica e la famosa casa discografica di Roma, che già sta facendo parlare nel mondo della musica, grazie anche al tagliente contributo di Cigno, uno degli artisti più innovativi sulla scena underground italiana, che ha curato la postfazione del libro, sua volta impreziosito dalle opere del giovane illustratore napoletano Arte a Morte. Non un romanzo, come i precedenti “Amakord”, “Caos Amore Caos”, “Sbranando dio” e “Giustizia per tutti”, ma nemmeno un saggio come era stati “La Teledittatura” e “Nemici Politici”, bensì “[…] un prosimetro deturpato con vena dadaista”, spiegano Subsound Records e Narcotica Promotion Publishing. “Un’osservazione priva di auto-assoluzioni, reazionaria quanto ultra progressista nei confronti di una contemporaneità dove oscenità [sub]culturali, neo-misticismi, iper- narcisismo, pseudo trasgressioni e intenzionalità massificate ormai comportano una normalità psicotica diffusa che atomizza gli individui e origina una non-Società […]”. “Futuro Meraviglia”, scrive Cigno, “non lo si può visitare, ma l’esserne visitati. Giusva è in un’altra dimensione e crea dipendenza. Una macchina da scrivere corrosa dalla salsedine dell’Adriatico, che sputa parole come un cyborg manomesso, che inventa una lingua propria […] Di questo avremmo bisogno: di libri, di dischi, di film sovversivi, di posizioni contro. Se non si vede un nuovo movimento artistico dei nostri anni è perché gente come Giusva rimane sottoterra ad operare su come si possa (non)comunicare mentre in superficie gli umanoidi usano la cultura per non sentire, anestetizzarsi”. La prima presentazione si terrà a Roma il 7 marzo nella libreria Anomalia. “Futuro Meraviglia” è distribuito da Goodfellas e sarà disponibile dal 25 febbraio 2025 su tutti gli stores online ed ordinabile presso tutte le librerie. Per gli interessati sono già disponibili i preordini sul sito di Subsound Records all’indirizzo: https://subsoundrecords.bandcamp.com/merch/futuro-meraviglia-di-giuseppe-giusva-ricci

