In uscita il libro di Magica Gilly

Siamo lieti di annunciarvi che sarà disponibile da febbraio il libro magico della Magica Gilly con l'introduzione del celeberrimo Mago Forest!! Ricordiamo che Magica Gilly è il nome d'arte di Flore Giliana illusionista 24enne con sindrome di Down figlia del prestigiatore romagnolo Gabriel noto per l'organizzazione del Festival internazionale della magia di San Marino nonché per i suoi sensazionali esperimenti. Gilly che ha da poco festeggiato i suoi dieci anni di magia vanta un curriculum di tutto rispetto avendo condiviso il palcoscenico con i più grandi maghi del mondo ed essendo stata insignita del premio speciale per la giuria nel 2012 ad Aix en Provence (F)al campionato francese di magia e a Tagliacozzo (AQ) nel 2018 del premio alla carriera da parte di U.M.I università magica internazionale. Il libro sopra le 100 pagine edito dalla Carlo Filippini Editore spiega in maniera semplice e chiara 50 giochi di prestigio alla portata di ognuno, il tutto illustrato con foto esplicative dalla stessa autrice. Il libro è già prenotabile online ( solo prenotazione senza alcun pagamento, da Italia, San Marino Vaticano) sul sito : http://www.carlofilippinieditore.it/ Ricordiamo inoltre che i profitti del libro saranno destinati all' ASDEI di San Marino, associazione che si occupa di persone diversamente abili presente sul territorio da circa vent'anni. Il volume è adatto a tutti coloro che vogliano improvvisarsi maghi per un giorno senza alcun limite di età, ma anche a coloro che vogliano diventarlo o lo sono già. Un libro che vi consigliamo vivamente di prenotare che aiuterà a svagarvi e divertire gli altri, cosa quanto mai importante oggi, inoltre avrete contribuito ad una nobile causa.





