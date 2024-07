In vendita il romanzo 'Banda operaia' di Leandro Maiani

In vendita il romanzo 'Banda operaia' di Leandro Maiani.

E’ nelle edicole sammarinesi da pochi giorni il romanzo BANDA OPERAIA di Leandro Maiani. Il testo presenta uno spaccato di vita contadina e paesana nel serravallese di fine ‘800, e si rifà alla nascita dell’attuale SAN MARINO CONCERT BAND ad opera di alcuni amanti della musica e del ballo popolare che in poco tempo hanno saputo coinvolgere diversi altri compaesani. Mentre i personaggi principali sono tutti di fantasia, vi figurano anche personaggi dell’epoca documentabili come don Alessandro Facchinetti al tempo parroco di Serravalle, Pietro Francini proprietario della omonima fornace di Falciano nella funzione di sostenitore, Angelo Lulani musicista di Urbisaglia (MC) quale primo maestro direttore, Carlo Scorrano direttore della Banda Militare di San Marino. Nello scorrere delle vicende si trovano significativi momenti di vita paesana, narrazione di novelle popolari finora tramandate solo oralmente e usi e costumi della vita quotidiana nei campi. Una caratteristica particolare dell’opera è che ogni capitolo inizia con una frase o detto in dialetto locale e, per dare forza ad alcuni momenti significativi, ci sono dialoghi in lingua locale, tutti immediatamente tradotti per facilitarne la comprensione.

cs Leandro Maiani

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: