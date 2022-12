In via di ultimazione la stampa dell'Annuario Identità Sammarinese Lunedì sarà presentato all’Ecc.ma Reggenza

A cura della Associazione Dante Alighieri di San Marino, è nella fase finale la stampa del quattordicesimo numero dell’Annuario “IDENTITÀ SAMMARINESE – Riflessioni sulla libertà e la democrazia, fra politica, storia, cultura”, che lunedì prossimo verrà presentato ufficialmente alla Ecc.ma Reggenza nel corso di un’udienza a Palazzo Pubblico. Anche quest’anno il volume manifesta il profondo legame di appartenenza degli autori alla vita ed al patrimonio del sapere a fondamento della nostra Repubblica ed è particolarmente ricco di una considerevole serie di testi, tutti notevolmente interessanti, che propongono la cultura, la storia e l’attualità sammarinesi, analizzate da diverse angolazioni e da specifiche competenze professionali. In occasione delle celebrazioni del sesto centenario della nascita di Federico d’Urbino, l’edizione 2022 apre con un Documento risalente al XV secolo, una testimonianza significativa, basilare per l’identità sammarinese poiché dimostra il valore che San Marino ha sempre attribuito alla “libertas“ e al rapporto di solidarietà con gli stati vicini. La sezione Memoria è dedicata a Fausta Simona Morganti, mentre i saggi di quest’anno approfondiscono argomenti che spaziano dalla storia al racconto, dalla letteratura al diritto, dalla vita sociale e dal volontariato alla sicurezza sul lavoro, dalle istituzioni alle relazioni internazionali, dal territorio all’architettura, dagli aspetti scientifici al patrimonio artistico e monumentale. Edito per la prima volta nel 2009 e nato da un’idea di alcuni membri del Consiglio Direttivo della Dante, Identità Sammarinese continua ad essere una summa intellettuale di apporti di particolare rilievo, cui dedicare grande attenzione per conoscere meglio alcuni aspetti che riguardano la nostra comunità e per riflettere sui valori della libertà e della democrazia, componenti essenziali della storia della nostra Repubblica. La Dante Alighieri invita alla presentazione pubblica dell’Annuario che è fissata per giovedì 15 dicembre alle ore 17,45, presso la Sala Enzo Mularoni nella sede dell’Associazione Nazionale Industria Sammarinese, Piazzetta Bramante Lazzari, 2 in Città: il 14° volume di IDENTITA’ SAMMARINESE sarà illustrato ai soci, alla stampa e al pubblico da Suor Maria Gloria Riva. Anche quest’anno il libro sarà disponibile, sempre da giovedì prossimo, nelle edicole e librerie della Repubblica, quale graditissima strenna natalizia.

c.s. Associazione Dante Alighieri di San Marino

