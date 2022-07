In viaggio verso San Marino dopo il magnifico concerto viennese

Con un'escalation di applausi Maja Pavlovska (soprano), Elena Stojceska (flauto), Romain Petiot (chitarra) e Massimiliano Messieri (compositore e elettronica) stanno raggiungendo il Maskfest di San Marino dall'International Forfest Festival di Kromeriz e dall'emozionante Concerto per la Pace di Vienna. Concerto organizzato martedì sera dall'Ambasciata di San Marino a Vienna in collaborazione con l'Ambasciata della Macedonia del Nord, nel quale un pubblico scelto di rappresentanti dell'ONU e dell'OCSE, entusiasta, si è sinceramente congratulato con i musicisti e con gli organizzatori. Il Concert House viennese sarà possibile vederlo a San Marino alle ore 18.00 presso la Basilica del Santo di San Marino. Il concerto, patrocinato dalla Segreteria di Stato dell'Istruzione e della Cultura della Repubblica di San Marino e dal Ministero della Cultura della Macedonia del Nord, col sostegno di Eden, S.U.M.S. Società Unione Mutuo Soccorso, Istituto Musicale Sammarinese e Giochi del Titano, è entrata con offerta libera sino ad esaurimento posti, il ricavato è devoluto in beneficenza alla Fondazione Opera Don Bosco.