In viaggio verso San Marino dopo il magnifico concerto viennese

In viaggio verso San Marino dopo il magnifico concerto viennese.

Con un'escalation di applausi Maja Pavlovska (soprano), Elena Stojceska (flauto), Romain Petiot (chitarra) e Massimiliano Messieri (compositore e elettronica) stanno raggiungendo il Maskfest di San Marino dall'International Forfest Festival di Kromeriz e dall'emozionante Concerto per la Pace di Vienna. Concerto organizzato martedì sera dall'Ambasciata di San Marino a Vienna in collaborazione con l'Ambasciata della Macedonia del Nord, nel quale un pubblico scelto di rappresentanti dell'ONU e dell'OCSE, entusiasta, si è sinceramente congratulato con i musicisti e con gli organizzatori. Il Concert House viennese sarà possibile vederlo a San Marino alle ore 18.00 presso la Basilica del Santo di San Marino. Il concerto, patrocinato dalla Segreteria di Stato dell'Istruzione e della Cultura della Repubblica di San Marino e dal Ministero della Cultura della Macedonia del Nord, col sostegno di Eden, S.U.M.S. Società Unione Mutuo Soccorso, Istituto Musicale Sammarinese e Giochi del Titano, è entrata con offerta libera sino ad esaurimento posti, il ricavato è devoluto in beneficenza alla Fondazione Opera Don Bosco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: