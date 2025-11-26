In vigore il nuovo regolamento per istanze e ricorsi per prestazioni sanitarie fuori territorio

L'Istituto per la Sicurezza Sociale ha formalizzato l'adozione del nuovo "Regolamento Istanze e ricorsi degli assistiti ISS in materia di prestazioni – UOC Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie Esterne", approvato con Delibera n. 18 del 23 ottobre 2025 dal Comitato Esecutivo. Il nuovo regolamento si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della trasparenza amministrativa e di uniformità di trattamento degli assistiti e si pone l’obiettivo di assicurare coerenza e univocità procedurale e di garantire maggiore chiarezza nella gestione delle istanze relative alle prestazioni sanitarie fuori territorio. In questa prospettiva, viene valorizzato il ruolo del Direttore della UOC Medicina Legale e Fiscale, quale riferimento tecnico e regolatorio per una gestione coerente, oggettiva e basata su criteri uniformi. Le principali modifiche riguardano l’individuazione dell’organo competente a ricevere e valutare le istanze. Tutti gli assistiti che intendano richiedere prestazioni sanitarie fuori territorio e ritengano di avere diritto al rimborso dovranno presentare istanza unicamente alla UOC Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie Esterne. È inoltre prevista la possibilità di presentare ricorso in opposizione alla stessa UOC per motivi di legittimità o di merito. In caso di ulteriore contestazione, l’assistito potrà proporre ricorso al Comitato Esecutivo dell’ISS, che eserciterà un controllo di legittimità sul provvedimento. La presentazione dell’istanza alla Medicina Legale e Fiscale è gratuita, mentre in caso di ricorso è previsto il pagamento dei diritti di pratica (30 euro, importo dimezzato rispetto alla tariffa ordinaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.D. 61/2021). Il pagamento potrà essere effettuato in contanti o con POS (anche tramite Smac Card) presso la portineria dell’ISS, oppure tramite bonifico bancario all’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (IBAN: SM86V03225098000001005965). Sono stati inoltre ribaditi tempi certi di risposta: la Medicina Legale e Fiscale dovrà pronunciarsi sui ricorsi entro 30 giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza decisione, si applicherà il principio del silenzio-rigetto, garantendo agli assistiti la certezza dei tempi procedurali. "L'adozione di questo nuovo regolamento rappresenta un importante passo nella modernizzazione delle procedure amministrative sanitarie - sottolinea il Direttore Generale dell'ISS Claudio Vagnini. La centralizzazione presso la UOC Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie Esterne permetterà una gestione più specializzata e coordinata delle richieste, assicurando agli assistiti procedure più chiare e risposte tempestive, in piena conformità ai principi di efficienza dell'azione amministrativa". “Questo regolamento introduce strumenti chiari e criteri uniformi - aggiunge il Direttore Amministrativo Manuel Canti - che permettono di assicurare agli assistiti dell’ISS maggiore trasparenza e un più elevato grado di continuità e coerenza nell’assunzione delle determinazioni conseguenti alla gestione delle istanze degli assistiti ISS in materia di prestazioni”.

Il presente regolamento è reso disponibile per la consultazione sul sito web dell’ISS nella sezione dedicata alla UOC Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie Esterne e nella sezione “Norme Regolamenti Avvisi Documenti” nel menù di sinistra della home page.

Leggi il regolamento

C.s. - ISS







