In visita a San Marino il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri

È stato accolto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e dal Segretario di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo, Federico Pedini Amati, in mattinata a Palazzo Begni il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accompagnato da un’alta Delegazione guidata dall’Ambasciatore d’Italia presso San Marino, Sergio Mercuri, e composta dal Direttore Generale del Comitato Promotore della candidatura Expo 2030, Giuseppe Scognamiglio, e dai più stretti collaboratori del Sindaco. Nell’ambito di un incontro riservato con il primo cittadino della Capitale italiana, centrale è stato il tema della candidatura di Roma Capitale ad ospitare l’Esposizione Universale del 2030 dal tema Persone e Territori: Rigenerazione, Inclusione e Innovazione. Da tale primo colloquio è emersa la disponibilità a valutare attentamente la candidatura nell’ottica degli ottimi e particolari rapporti che uniscono i due Stati limitrofi ed interconnessi. L’incontro è poi stato allargato alle due Delegazioni; da parte sammarinese, erano presenti l’Ambasciatore di San Marino presso la Repubblica Italiana, Daniela Rotondaro, il Direttore del Dipartimento Affari Esteri, Matteo Mazza, il Commissario Expo Dubai 2020, Filippo Francini, e funzionari diplomatici del Dipartimento Affari Esteri. Ampia ed articolata è stata la presentazione della Capitale italiana ad ospitare Expo 2030 attraverso una dettagliata ricostruzione dei momenti salienti di tale candidatura e delle opportunità che verrebbero offerte anche all’intero territorio italiano. Da parte sammarinese, è pervenuta la disponibilità a considerare tale candidatura anche per le innumerevoli sinergie che potranno attivarsi per una adeguata valorizzazione dello Stato enclave. Sottolineate da entrambe le Delegazioni le forte relazioni esistenti e le determinazioni a sostenere gli interessi prioritari dei due Stati limitrofi.

cs SdS Esteri