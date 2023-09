In visita sul Titano il Sottosegretario agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha accolto oggi a Palazzo Begni, il Sottosegretario agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, On. Giorgio Silli, accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia a San Marino, Sergio Mercuri.

Il Sottosegretario Silli si è intrattenuto a colloquio con il Segretario di Stato Beccari alla presenza delle rispettive Delegazioni, confrontandosi sulle numerose collaborazioni in atto tra le due Repubbliche.

Il proficuo confronto è partito dalla constatazione della densità elevatissima di italiani presenti nel territorio sammarinese, e della disamina delle più recenti e importanti visite da parte sammarinese in territorio italiano e viceversa sul Titano.

Dopo l’illustrazione da parte del Segretario di Stato Beccari dei passi che la Repubblica sta compiendo nel processo di maggiore integrazione europea, è pervenuta da parte italiana massima disponibilità a tutti i livelli.

Centrale è stato il confronto sullo stato di avanzamento dei numerosi temi in agenda tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana, Beccari ha sottolineato l’attivazione del primo tavolo di confronto della settimana prossima che svilupperà anche temi relativi al lavoro.

Affrontato altresì il tema delle Adozioni Internazionali sul quale il Sottosegretario ha espresso massima disponibilità a collaborare con i competenti servizi sammarinesi.

A seguire l’On. Giorgio Silli è stato ricevuto in Udienza a Palazzo Pubblico dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini.



