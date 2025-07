“In volo su San Marino” rimandato a data da destinarsi

Vista la previsione di condizioni meteorologiche avverse, si informa il gentile pubblico che l’evento “In volo su San Marino”, organizzato da Poste San Marino in collaborazione con la Segreteria di Stato per il Turismo e la società Bil Benefit - previsto per le date del 8 e 9 luglio 2025 - è rimandato a data da destinarsi. Come già comunicato, le mongolfiere sono mezzi straordinari e suggestivi, ma estremamente sensibili alle condizioni atmosferiche. Anche venti lievemente superiori ai 6 nodi possono compromettere la sicurezza del volo, motivo per cui è stato necessario prendere questa decisione, con l’intento di tutelare al massimo la sicurezza e la qualità dell’esperienza proposta. Seguiranno nuove comunicazioni ufficiali con l’indicazione della prossima data utile per lo svolgimento dell’evento. Ringraziamo per la comprensione e vi invitiamo a restare aggiornati: presto comunicheremo il nuovo appuntamento per vivere insieme la magia del volo su San Marino!

Comunicato stampa

Poste San Marino

