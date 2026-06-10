Inaugurata al Casale la Fiorina la “Panchina della gentilezza”, tra quelle donate dall’ISAL-CSdL nel 2023

La “panchina della gentilezza”, dal significativo colore viola, è stata inaugurata questa mattina alla RSA Casale La Fiorina nell’ambito della visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, accompagnati dal Segretario di Stato per le Finanze e per la Sanità Marco Gatti, davanti ad una nutrita platea di ospiti della struttura. La panchina utilizzata per questa iniziativa, è una delle quattro donate al Casale La Fiorina dall’Istituto Servizi al Lavoro (ISAL) della CSdL nel 2023, nell’ambito delle iniziative di solidarietà interna e internazionale a cui l’ISAL contribuisce e promuove da diversi anni. Un gesto concreto che testimonia l’attenzione e la sensibilità dell’ISAL e della CSdL verso le persone più fragili della nostra comunità. All’iniziativa di oggi hanno partecipato il Presidente ISAL Stéphne Colombari, il Presidente FUPS Elio Pozzi, il Segretario Confederale CSdL Davide Siliquini. Toccanti le parole lette da una signora ospite della RSA per presentare “il progetto” che la panchina rappresenta, che nasce “per ricordarci che nessuno deve restare solo” oltre a rilanciare i valori della solidarietà, dell’accoglienza e dell’inclusione. “Il colore viola rappresenta l’incontro tra il blu, che rappresenta profondità e riflessione, ed il rosso, che rappresenta concretezza e partecipazione. Da questa unione nasce un messaggio forte: prendersi cura degli altri rende più umana una comunità.” “È un invito quotidiano alla gentilezza - ha aggiunto - al rispetto e all’attenzione verso le persone più fragili. Sedersi qui significa fermarsi un momento: ascoltare, comprendere, tendere una mano. Perché una comunità è davvero forte quando sa prendersi cura di chi ha più bisogno. La gentilezza cambia il mondo, un gesto alla volta”. La panchina è stata dipinta dall’artista Gabriele Gambuti; il poeta Francesco Guidi ha poi sovrapposto alcune parole che invitano a valori come la gentilezza, la solidarietà, il rispetto, l’inclusione. Ricordiamo che l’ISAL è un ente giuridicamente riconosciuto promosso e sostenuto dalla CSdL, a cui si può destinare il tre per mille della dichiarazione dei redditi. Le iniziative di solidarietà da sostenere nell’anno in corso, nazionali ed internazionali, verranno a breve definite dagli organi direttivi dell’ente. Nel 2025 l’ISAL ha finanziato interventi a favore degli abitanti di Gaza, di un centro sociale in Kenya, e delle vittime della violenza di genere. Destinare il tre per mille all’ISAL significa offrire un concreto sostegno alla solidarietà e all’inclusione.

C.s. - ISAL-CSdL







