Inaugurata al Museo Pinacoteca San Francesco la mostra “Napoleone, la Repubblica, le Repubbliche”

Un taglio del nastro particolarmente sentito, quello che ha inaugurato oggi all’interno degli spazi della Pinacoteca San Francesco la mostra “Napoleone, la Repubblica, le Repubbliche (1797-1805) – I rapporti tra San Marino, Bonaparte e le Repubbliche sorelle”, esposizione che ripercorre il passaggio napoleonico in Italia e le relazioni intrattenute da Bonaparte con la Repubblica di San Marino.

Presenti all’inaugurazione gli Ecc.mi Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, insieme al Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura, l’Università della Repubblica di San Marino Andrea Belluzzi, il Direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli, l'Ambasciatore d'Italia a San Marino Sergio Mercuri e l'Ambasciatrice Prof.ssa Maria Giovanna Fadiga Mercuri, il Prof. Luigi Mascilli Migliorini, esperto del periodo napoleonico e Presidente del Comitato per il Bicentenario Napoleonico, il Cav. Roberto Orlandi e il Cav. Edoardo Puccetti in rappresentanza della Fondazione Antica Zecca di Lucca, che ha permesso l’esposizione di alcuni dei materiali numismatici presentati.

Dopo i saluti introduttivi da parte delle autorità presenti si è tenuta la visita guidata condotta dalle curatrici e funzionarie dell'Archivio di Stato Rosa Gobbi e Isabella Manduchi e dal curatore della sezione numismatica Roberto Ganganelli. A concludere l’importante momento la donazione del catalogo della mostra agli Ecc.mi Capitani Reggenti e a tutte le autorità intervenute, sintesi del lavoro di ricerca e documentazione sulla figura del Bonaparte coordinato dall’Archivio di Stato e arricchito dai contributi di importanti storici e studiosi, sammarinesi e non, come Luca Gorgolini, Verter Casali, Valentina Rossi, Michele Chiaruzzi.

Ospite illustre dell’inaugurazione il Prof. Luigi Mascilli Migliorini, il maggior esperto di studi napoleonici italiani. Lo stesso professore sarà il protagonista nella giornata di domani di uno degli eventi collaterali più prestigiosi, tenendo una lectio magistralis ai ragazzi delle scuole superiori al Teatro Titano, alle ore 10. A seguire, lo stesso professore sarà ricevuto in udienza pubblica proprio dagli Ecc.mi Capitani Reggenti.

La mostra, visitabile gratuitamente fino al 4 settembre 2022, può fregiarsi di essere stata inserita nel programma di appuntamenti del Comitato per il Bicentenario Napoleonico Italiano (1821-2021), riunendo una selezione di documenti, opere d’arte, materiale librario, armi antiche, valori filatelici e numismatici riflettenti l’enorme importanza che gli avvenimenti storici dell’età napoleonica ebbero per la piccola Repubblica di San Marino. Vari approfondimenti ne arricchiscono l’esposizione, da quello riservato alla figura di Antonio Onofri a una panoramica sul patrimonio medaglistico e monetario dell’epoca, fino a un inedito excursus sulle origini della bandiera sammarinese ed a un focus dedicato ad Antonio Canova, di cui Napoleone fu uno dei principali committenti.









