Inaugurata dai Capitani Reggenti “Color for Peace” l’esposizione di disegni per la pace realizzati da giovani studenti di tutto il mondo

La Scuola Elementare di San Marino ha preso parte al progetto “Color for Peace” realizzando disegni sul tema della pace da consegnare all’'Associazione “I colori per la Pace” perché li possa esporre in tutto il mondo e con essi possa portare ovunque il messaggio “colorato” degli stessi bambini. Gli elaborati dei bambini della Scuola Elementare di Serravalle (Classe 5aA) insieme a quelli dei bambini di oltre 141 Nazioni del mondo in rappresentanza dei 5 continenti saranno esposti nei luoghi chiave della Repubblica di San Marino, dal Museo di Stato a Palazzo Pubblico, dove oggi, i Capitani Reggenti li hanno incontrati ed hanno inaugurato l’esposizione. I giovani studenti sammarinesi, introdotti dai saluti del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e della Direttrice delle Scuole Elementari di San Marino Arianna Scarpellini, degli organizzatori e dei promotori, guidati dalle loro insegnanti Fulvia Casadei e Chiara Bronzetti, hanno sfilato davanti agli Eccellentissimi Capitani Reggenti lanciando messaggi chiari e sentiti: “Siamo venuti per chiedere la pace prima di tutto a voi e alle nostre istituzioni, abbiamo scritto ai potenti della terra ma lanciamo da qui il nostro messaggio. Voi potete fare grandi cose -hanno detto i ragazzi- aiutateci. Vi garantiamo che tutti i bambini hanno lo stesso desiderio, non vogliono la guerra che è un buco nero senza fondo, vogliono la pace. Sappiamo che i Paesi più piccoli -hanno concluso- hanno il cuore più grande”. I disegni realizzati dalle bambine e dai bambini veicolano messaggi di pace, di apertura e di speranza, offrendo un momento di riflessione sul concetto di solidarietà umana e di accoglienza che sono i valori fondanti del nostro Paese. L’'Associazione “I colori per la Pace” nasce nel marzo 2015 con l'unico scopo di sviluppare l'omonimo progetto di propedeutica alla pace per i bambini di tutto il Mondo, ovvero quello di concedere ai bambini la possibilità di esprimersi attraverso i loro disegni esponendoli poi in tutto il mondo. L’iniziativa è stata attivata grazie alla collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a San Marino ed è stata resa possibile grazie al supporto degli Istituti Culturali.