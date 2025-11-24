Inaugurata l’ottava panchina a Coriano



Questa mattina, al Parco Moratti di Ospedaletto, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’ottava panchina arancione, simbolo permanente dell’impegno della comunità di Coriano nella lotta alla violenza contro le donne e nella promozione del rispetto e della dignità femminile.

L’iniziativa si è tenuta alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, occasione per rinnovare l’attenzione e la sensibilità su un tema che riguarda l’intera società.

Erano presenti il sindaco Gianluca Ugolini, la vicesindaca, assessore alle Pari Opportunità e senatrice Domenica Spinelli, l’assessore alla Cultura Anna Pazzaglia, l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi, e i rappresentanti della Prefettura e delle Forze dell’Ordine. Tra il pubblico c’era anche una rappresentante dell’Associazione Mondo Donna.

A rendere ancora più significativo il momento è stata la partecipazione di due classi della scuola secondaria di primo grado di Ospedaletto: un gesto che aiuta a sensibilizzare le nuove generazioni su un tema cruciale come quello del rispetto e della prevenzione.

La panchina, dotata della targhetta “Un inno al sole, alla vita, alla rivincita”, è un segno visibile sul territorio e un richiamo quotidiano a non lasciare sole le donne che vivono situazioni di fragilità o violenza.

Un messaggio che invita ciascuno a essere una sentinella attenta, a dare un segnale concreto e a dire con forza “no” a ogni forma di violenza. Far crescere le nuove generazioni con una mentalità più aperta, consapevole e capace di vivere relazioni fondate sulla condivisione e sul rispetto è una responsabilità culturale che richiede un approccio nuovo, diverso da quello del passato.



Dichiarazioni

Gianluca Ugolini, sindaco di Coriano: “Ogni panchina arancione aggiunta nel nostro territorio è un tassello in più nella battaglia culturale contro la violenza. È un simbolo, certo, ma è anche un impegno che rinnoviamo insieme: istituzioni, famiglie, scuole e cittadini. Solo restando uniti possiamo creare una comunità più attenta, più consapevole e davvero accogliente.” Domenica Spinelli, vicesindaca e senatrice: “Siamo orgogliosi di portare avanti un impegno concreto contro la violenza sulle donne. Questa panchina non è un semplice arredo urbano, ma un invito quotidiano a non voltarsi dall’altra parte e a costruire una comunità capace di proteggere, sostenere e prevenire. La presenza dei ragazzi oggi ci ricorda che il futuro parte dal loro sguardo e dalla loro educazione al rispetto. Vogliamo dire no a ogni forma di violenza e sì alla cultura del rispetto”.



Comunicato stampa

Comune di Coriano







