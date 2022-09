RIMINI Inaugurata la mostra “Gli Orienti di Pasolini” Fino al 16 ottobre il Palazzo del Fulgor ospita il viaggio fotografico di Roberto Villa

E’ stata inaugurata questa mattina al Palazzo del Fulgor la mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini attraverso documenti, immagini, locandine originali, immagini che portano sul set del film “Il fiore delle Mille e una notte”, realizzato da Pasolini nel 1973 quale ultimo capitolo della Trilogia della vita. La mostra dal titolo “Gli Orienti di Pasolini” illustrano il set e il fuori set del film attraverso gli scatti di Roberto Villa, presente sul set per 100 giorni in Iran e nello Yemen. Il valore che sorregge le immagini è soprattutto il rispetto verso la cultura e l’umanità orientali, in cui il fotografo Villa e il regista Pasolini paiono straordinariamente solidali. La mostra è ospitata nel palazzo settecentesco del Fulgor, sede, su tre piani, della sezione del Fellini Museum dedicata principalmente all’informazione, allo studio e all’immaginario di Fellini. Sempre oggi, 9 novembre, alle ore 16,30, al Cinema Fulgor, Roberto Villa e Massimo Roccaforte dialogheranno e presenteranno il film “Il fiore delle Mille e una notte” nella versione restaurata in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pasolini.

Cs Comune di Rimini

