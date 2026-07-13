Inaugurata la mostra "Icone sacre pop" di Simone Legno: l'eredità di Expo Osaka 2025 continua a creare ponti tra Istituzioni, arte e spiritualità

Inaugurata la mostra "Icone sacre pop" di Simone Legno: l'eredità di Expo Osaka 2025 continua a creare ponti tra Istituzioni, arte e spiritualità.

È stata inaugurata questa mattina, presso lo spazio espositivo al piano terra della Segreteria di Stato per il Turismo, la mostra "Icone sacre pop" dell'artista Simone Legno, Chief Creative Officer di tokidoki. L’iniziativa testimonia come l’eredità di “Expo Osaka 2025” continui a dispiegarsi in nuove opportunità di dialogo, collaborazione e progettualità condivisa. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno preso parte il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, il Vescovo della Diocesi San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi, il Commissario Generale della Repubblica di San Marino per Expo Osaka 2025 Filippo Francini e Gianluca Amici Direttore Generale Poste San Marino. È in programma il prossimo 28 agosto in occasione di San Marino Comics l’emissione filatelica dedicata a Simone Legno e Tokidoki, un foglietto del valore di euro 2,25, al centro la mascotte Libertas e personaggi fantastici impegnati in una pacifica e colorata invasione del Titano raffigurato sullo sfondo. Promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino in collaborazione con il Dicastero per l'Evangelizzazione, la mostra nasce dall'esperienza maturata durante Expo Osaka 2025, che ha saputo trasformare relazioni istituzionali e culturali in un patrimonio concreto e vitale di collaborazioni destinate a proseguire oltre la conclusione dell'Esposizione Universale. Proprio da quell'esperienza è nata una sinergia sempre più significativa e fruttifera, tra la Segreteria di Stato per il Turismo e il Dicastero per l'Evangelizzazione, che trova oggi una nuova espressione attraverso un progetto in grado di coniugare i valori più alti dell’arte contemporanea, spiritualità e dialogo interculturale. In occasione di “Expo Osaka 2025”, Simone Legno ha firmato le mascotte dei Padiglioni Italia, San Marino e Santa Sede, dando vita a un linguaggio visivo originale capace di mettere in relazione identità differenti attraverso valori condivisi. La partecipazione della Repubblica di San Marino all'Esposizione Universale ha rappresentato un'importante occasione per valorizzare la propria identità, il ruolo delle proprie Istituzioni e le eccellenze del Paese, riaffermando al contempo il proprio contributo al confronto internazionale sui grandi temi della contemporaneità, dalla sostenibilità alla promozione della pace e della coesistenza tra i popoli. L’esposizione “Icone sacre pop” reinterpreta questi valori, inserendosi inoltre nel programma delle celebrazioni per l'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi (1226-2026). La tradizione ricorda il passaggio del Santo sul Monte Titano, dove lasciò un messaggio di pace, fraternità e amore per il Creato, valori che ancora oggi costituiscono un patrimonio spirituale profondamente radicato nella storia e nell'identità della Repubblica di San Marino. Le opere di Simone Legno reinterpretano l'iconografia sacra attraverso un linguaggio contemporaneo, fruibile, immediato e universale, attualmente l’artista sta lavorando a un’opera che consegnerà personalmente alla Repubblica di San Marino, ispirata al celebre dipinto esposto alla Basilica del Santo dal titolo “La Madonna della Misericordia”. Il suo approccio non intende sostituire la tradizione, quanto piuttosto proporre una nuova chiave di lettura capace di dialogare con il pubblico contemporaneo, in particolare con le giovani generazioni e con quanti si avvicinano per la prima volta ai grandi simboli della fede cristiana. L'arte come luogo privilegiato di incontro e confronto, dove la bellezza si fa strumento di dialogo e di riflessione, secondo la via pulchritudinis che da sempre accompagna la missione evangelizzatrice della Chiesa. In questa prospettiva, la mostra inaugurata oggi, rappresenta non soltanto un'esposizione artistica, ma anche un esempio concreto di come la collaborazione tra le più alte Istituzioni possa dare vita a progetti capaci di unire arte, spiritualità e innovazione, a conferma di come il lascito più autentico di Expo Osaka 2025 non risieda esclusivamente nei prestigiosi risultati conseguiti durante i sei mesi dell'Esposizione Universale, ma anche nelle relazioni instaurate tra persone, istituzioni e visioni. La mostra sarà aperta al pubblico ogni giorno dalle 10 alle 18 e fino alle 23 in occasione di “Giovedì in Centro”, che, nelle serate del 23 e 30 luglio, e poi ancora il 6, 13 e 27 agosto, trasformerà il cuore storico della Repubblica, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, in un salotto a cielo aperto visitabile fino a tarda notte.

Dichiarazioni istituzionali:

Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo

“Questa mostra rappresenta molto più di un evento espositivo: è la dimostrazione concreta di come l'eredità di Expo Osaka 2025 continui a produrre valore per la Repubblica di San Marino, trasformando le relazioni costruite durante l'Esposizione Universale in nuovi progetti. Con "Icone sacre pop" inauguriamo un percorso che mette in dialogo arte contemporanea, spiritualità e promozione del Paese, confermando la capacità di San Marino di essere luogo di incontro tra culture, sensibilità e linguaggi differenti. La collaborazione con il Dicastero per l'Evangelizzazione testimonia come, attraverso una visione condivisa, sia possibile dare vita a iniziative di alto profilo che arricchiscono l'offerta culturale della Repubblica e rafforzano il suo posizionamento. L'opera di Simone Legno, artista conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, interpreta temi universali con un linguaggio contemporaneo, contribuendo ad avvicinare anche le nuove generazioni a un patrimonio di valori che fa parte della nostra storia e identità”.

Simone Legno

“Dopo la straordinaria esperienza di Expo 2025, riproporre Libertas in un nuovo contesto, specialmente nel suo territorio nazionale, rappresenta per me una fonte di immensa emozione e orgoglio. Sono entusiasta di presentare "Icone Sacre", una mostra di immagini religiose reinterpretate da me, che si integra armoniosamente nel ricco patrimonio delle radici storiche cristiane di San Marino. Questa esposizione non è solo un tributo alla spiritualità, ma anche un'opportunità per incontrare Luce, la mascotte del Giubileo, che ha accompagnato Libertas nel suo affascinante viaggio attraverso l'avventura giapponese di Expo Osaka”.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: