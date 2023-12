Inaugurata la mostra “Nuovo Futurismo: Marco Lodola e… Vio”, patrocinata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e dal Comites San Marino

Ad un mese di distanza dall’ultimo evento, La Maison de la Petite Sara – Art Gallery ha riacceso i riflettori su nuove prestigiose opere, inaugurando il 2 dicembre scorso presso Motorworks al Centro Fiorina una mostra dal titolo “Nuovo Futurismo: Marco Lodola e… Vio” patrocinata dal Comites San Marino che sarà aperta al pubblico fino al 23 gennaio 2024. Tra gli ospiti dell’inaugurazione anche il Comites San Marino, rappresentato per l’occasione dal Presidente Alessandro Amadei e dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi, i quali, accompagnati nella visita da Antonella Oldano, Paolo Martinengo e Sara Cerosio di “La Maison de la Petite Sara – Art Gallery”, hanno potuto ammirare da vicino le opere neofuturiste di Marco Lodola e Vio. Il Neofuturismo è un movimento artistico diffusosi tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo nelle arti, nel design e nell'architettura che utilizza e riadatta in chiave contemporanea ed attuale alcuni elementi del futurismo. Questo movimento d'avanguardia è un ripensamento futuristico dell'estetica e della funzionalità delle città che sono in rapida crescita. L'industrializzazione iniziata in tutto il mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale ha dato il via a nuovi flussi di pensiero nella vita, nell'arte e nell'architettura, portando al postmodernismo, al neo- modernismo e poi al Neofuturismo. Alessandro Amadei e Marina Rossi hanno avuto l’onore di assistere all’illustrazione delle opere d’arte pittoriche eseguita direttamente da Raffaela Gargiulo in arte Vio, presente all’inaugurazione. L’artista romana, pittrice astrattista di notevole talento e reduce dall’ottava edizione del RAW (Rome Art Week), prende ispirazione dalla potenza di luci e ombre del Caravaggio, dall’impeto emotivo di Francis Bacon e dalle macchie di violento colore di Chaim Soutine. Vio ha raccontato l’intensità delle sue opere, i cui colori intensi e vibranti rappresentano per l’artista la manifestazione più vivida delle sue sensazioni primordiali, senza sovrastrutture o finzioni. Le sue opere - ha osservato l’artista- “sono vita, passione, morte e resurrezione. Come si accende un interruttore in una stanza buia, così il mondo circostante, le persone, i viaggi e la natura, accendono in me sensazioni così potenti che non posso far altro che riversarle sulla tela. La mia pittura è materica e caratterizzata da vortici in continuo movimento, linee fluide, colori sovrapposti e assenza di forme nette, perché è solo nell’assenza di definizione che si può definire l’indefinibile mondo interiore.” Al termine dell’evento Alessandro Amadei si è detto veramente soddisfatto che il Comites San Marino abbia patrocinato un evento di così grande prestigio ed ha dichiarato di essere entusiasmato dall’espressività delle opere d’arte realizzate da Vio e da Marco Lodola, artista italiano conosciuto in tutto il mondo che gioca nei suoi lavori con la cultura pop e la luce. La mostra organizzata da “La Maison de la Petite Sara – Art Gallery” è un esempio di come l’arte contemporanea internazionale entri nelle piazze, nelle gallerie e nei negozi, uscendo dai tradizionali luoghi deputati, ovvero i musei, chiese, palazzi antichi per entrare in uno spazio diverso e presentarsi al pubblico coinvolgendolo in una nuova esperienza estetica sorprendente ed inattesa.

