Inaugurata la mostra ‘The faces of innocence’ realizzata per educare i più giovani al rispetto delle diversità etniche, culturali e religiose

E’ stata inaugurata ieri dai Capitani Reggenti Le Loro Eccellenze Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, alla presenza del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi, la mostra, allestita presso la Pinacoteca San Francesco, dal titolo “The faces of innocence”. L’evento è stato realizzato dalla Direzione della Scuola Elementare in collaborazione con gli Istituti Culturali e con il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura. Si tratta di un’iniziativa che nasce nel 2018, attraverso la donazione di 16 mila opere destinate a 245 scuole nel mondo, da parte della Fondazione ‘Besharat Arts’ di Atlanta e che, da quest’anno, vede coinvolte anche le scuole elementari della Repubblica di San Marino. Le scuole elementari sammarinesi hanno ricevuto, grazie al noto fotografo Saro Di Bartolo, una donazione permanente di 120 fotografie di grande formato, realizzate dall’autore assieme ad altri tre colleghi di fama internazionale: David Lazar, Simon Lister, Hartmut Schwarzbach. La donazione di queste immagini ha lo scopo di educare i più giovani al rispetto delle diversità etniche, culturali e religiose, condannando comportamenti discriminatori e razzisti diffondendo, al contempo, l'arte della fotografia fra i più piccoli. Il Segretario di Stato per l'Istruzione Andrea Belluzzi ha sottolineato come ‘si tratti di un progetto di grande valore, che stimola empatia e sensibilità, raccontando che nella diversità tutti i bambini del mondo sono uguali’. La mostra fotografica sarà aperta al pubblico dal 17 novembre al 31 dicembre 2022. Da gennaio 2023, sarà esposta in permanenza nei locali delle scuole elementari.

cs SdS Cultura