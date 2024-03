Inaugurata la nuova sala "La Cicogna" all'Ospedale di Stato di San Marino

È stata inaugurata questa mattina all’interno dell’Ospedale di Stato dell’Istituto Sicurezza Sociale la nuova “Sala La Cicogna”, un prezioso ambiente dedicato alla salute materna, al percorso nascite e al benessere delle future mamme e dei nuovi nati. Alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni, del Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, del cappellano dell’Ospedale di Stato Wladyslaw Antonczyk, del Presidente dell’Istituto Musicale Sammarinese Giacomo Volpinari e del suo Direttore Fausto Giacomini, le Direttrici della UOC Ostetricia e Ginecologia dell’ISS Miriam Farinelli e della UOC Pediatria Laura Viola hanno ufficialmente presentato la nuova sala e le attività e i corsi che verranno realizzati al suo interno. La Sala Cicogna, posizionata al piano -1 dell’Ospedale di Stato, nella palazzina Ex Casa di Riposo con possibilità di accesso sia dall’interno della struttura che dall’esterno, è stata appositamente progettata per offrire corsi pre-parto e supporto alla genitorialità.

Qui, le donne incinte e le loro famiglie possono partecipare a sessioni informative, imparare tecniche di preparazione al parto e condividere esperienze con altre future mamme. In particolare, la sala è dedicata al percorso nascita condotto dalle ostetriche dell’UOC Ostetricia e Ginecologia e dalle pediatre della UOC Pediatria. Ospita gli incontri preparto, dedicati al movimento e consapevolezza in gravidanza, l’incontro con la pediatria, il baby party ad un mese dalla nascita con genitori e bebé, gli incontri post nascita di sostegno alla genitorialità responsiva. Inoltre accoglie l’incontro “Noi in-crescendo”, che si inserisce nel percorso nascita, condotto dall’Istituto Musicale Sammarinese in collaborazione con la pediatria ISS.

“Avere a disposizione uno spazio ben attrezzato e accogliente è fondamentale per garantire il benessere delle future mamme e dei loro bambini durante il percorso prenatale - afferma il Segretario di Stato Mariella Mularoni –. Questo ambiente non è solo un luogo fisico in cui offrire un supporto alle famiglie, ma anche lo spazio in cui le aspettative e le emozioni si intrecciano e il personale sanitario gioca un ruolo fondamentale nel fornire assistenza e conforto. L’inaugurazione odierna è occasione propizia per ringraziare gli operatori sanitari per l’impegno costante rivolto a migliorare la qualità dell’assistenza materna e neonatale e anche una conferma dell’importanza del prendersi cura di tutta la famiglia”.

“Il parto è un’esperienza di grande intensità che coinvolge completamente la donna, è un momento di trasformazione che può essere vissuto anche per i suoi aspetti terapeutici – dichiara il Direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia Miriam Farinelli -. La sala La Cicogna che inauguriamo oggi ci dà la possibilità di rendere questa esperienza unica, stimolando uno scambio proficuo tra i futuri genitori e la nostra equipe di operatori sanitari composta da ostetriche, pediatri, ginecologi e psicologi”.

“Attraverso questi ambienti – spiega il Direttore della UOC di Pediatria Laura Viola – si può fare un sostegno alla genitorialità responsiva. Sapere per meglio affrontare le tappe evolutive dei propri figli nei primi 1000 giorni di vita. Riusciamo a fare una prevenzione mirata, che rappresenta il nostro scudo più potente. Investire nella prevenzione significa proteggere la salute delle mamme e dei neonati fin dai primi passi del percorso nascita. Un ambiente sicuro, infatti, è il primo passo verso una vita sana e la sala pre parto rappresenta un rifugio dove la sicurezza e l’attenzione ai dettagli sono fondamentali per il benessere di tutti”.

“Sono onorato di essere qui oggi a inaugurare questo spazio, che dimostra come la musica e il sapere musicale non siano solo legati a un ambito puramente accademico – commenta il Presidente dell’Istituto Musicale Sammarinese Giacomo Volpinari -, ma possano diventare vettore sociale e soprattutto terapeutico. Voglio quindi ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il progetto ‘Noi in Crescendo’, che sta avendo un grande successo, ribandendo la piena disponibilità dell’IMS a prendere parte a questo tipo di progetti. Ringrazio anche la professoressa Alessandra Tosi per essere qui oggi e per la piena disponibilità del corpo docente dell'Istituto Musicale a partecipare attivamente a questo progetto”.

“L’attenzione alla maternità inizia prima della nascita – ribadisce il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. Educare le future mamme sull’importanza di uno stile di vita sano, dalla nutrizione all’esercizio fisico, è essenziale per una gravidanza serena e rappresenta un concreto e duraturo investimento per un futuro in salute delle famiglie Le visite prenatali e i test diagnostici preventivi contribuiscono non poco in tal senso: i nostri specialisti non lasciano nulla al caso. L’inaugurazione rappresenta un ulteriore tassello del percorso materno-infantile che da anni l’ISS sta sviluppando in modo integrato e che rappresenta al tempo stesso sia un aspetto peculiare della nostra realtà che un modello di successo”.

