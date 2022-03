Inaugurata la stele in ricordo di Giulia Superchi, Pier Paolo Ugolini e Marco Volanti, le 3 vittime riminesi fra le 81 rimaste uccise nella “Strage di Ustica”

Inaugurata la stele in ricordo di Giulia Superchi, Pier Paolo Ugolini e Marco Volanti, le 3 vittime riminesi fra le 81 rimaste uccise nella “Strage di Ustica”.

“In ricordo dei nostri concittadini Giuliana Superchi, Pier Paolo Ugolini, Marco Volanti e degli altri settantotto passeggeri le cui vite furono spezzate il 27 giugno 1980. Per la memoria di Ustica. Rimini 12 marzo 2022”. È questa la fresa incisa in un pannello sulla stele di acciaio corten, che questa mattina è stata inaugurata con una sentita cerimonia in ricordo delle vittime riminesi e delle altre settantotto rimaste uccise nella “Strage di Ustica”.

Un momento di commemorazione molto importante che si è svolto proprio il 12 marzo, cioè nel giorno del compleanno della giovanissima Giuliana Superchi che nel 1980 aveva 11 anni. Un modo per rendere vivo il ricordo non solo delle tre vittime riminesi ma di tutti gli 81 passeggeri del DC-9 abbattuto quella notte.

La celebrazione si è svolta nel “parco della Memoria di Ustica” - in via Sartoni, nei pressi dello stadio comunale “R. Neri” - dedicato lo scorso giugno dall’Amministrazione comunale alle 3 vittime riminese della strage di Ustica. Il parco, che si trova tra le vie Balilla e Sartoni, di fianco alla scuola dell’infanzia “G.Zavalloni”, è stato scelto non a caso, vista la grande presenza di bimbi e famiglie che animano le aree giochi recentemente rinnovate.

Tra i numerosi cittadini erano presenti oltre ai familiari delle 3 vittime riminesi e delle altre vittime - sopraggiunti anche da Bologna e Forlì - i rappresentanti delle istituzioni cittadine con gli assessori del Comune di Rimini Anna Montini, Francesca Mattei e Francesco Bragagni e la presidente dell'”Associazione Parenti delle vittime della strage di Ustica”, Daria Bonfietti.

Cs- Comune di Rimini

