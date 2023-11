Inaugurata la ventunesima edizione de “Il Natale delle Meraviglie – Un Mondo più Dolce”

A San Marino dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

Si è aperta oggi a San Marino la ventunesima edizione del Natale delle Meraviglie, alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, del Direttore f.f. dell’Ufficio del Turismo Alessandra Renzi, di Alberto di Rosa di NexTime Eventi e di Simone Ranieri di Illusion Group, direttore artistico dell’evento. Questo pomeriggio la parata itinerante della Santa Claus Funky Band ha rallegrato con la propria musica le piazze e le contrade del Centro Storico, giungendo infine a Porta San Francesco, dove si è tenuto il taglio del nastro per inaugurare il Natale delle Meraviglie. A seguire il momento tanto atteso della sensazionale accensione delle luminarie natalizie. A partire da questo weekend il Centro Storico della Repubblica di San Marino si trasforma in un Mondo più Dolce, dove i visitatori potranno immergersi nella magica atmosfera natalizia e vivere un’esperienza emozionale unica grazie alle tante attrazioni e show che animeranno le vie del centro fino al 7 gennaio 2024. A Campo Bruno Reffi, i golosi di ogni età potranno divertirsi nella sorprendente “Fabbrica di Cioccolato”, uno spazio coperto e riscaldato di 300 metri quadri ad ingresso gratuito dove sarà possibile incontrare Babbo Natale e scattarsi una foto insieme a lui, oltre a scoprire magici macchinari, laboratori creativi e tante altre dolcissime attività! La “Dolce Mostra” di Roberto Rinaldini presso la Galleria Cassa di Risparmio merita senz’altro una visita: per l’occasione il noto pasticcere ha creato una magnifica mostra di sculture di cioccolato e dolci che raffigurano i simboli del territorio sammarinese. Da non perdere, come ogni anno, la pista di pattinaggio su ghiaccio “Ice Park” allestita nella suggestiva cornice di Cava dei Balestrieri e il mercatino natalizio con le tradizionali baite ubicate in via Eugippo e via Donna Felicissima, dove si potranno trovare oggetti di artigianato, articoli da regalo ed eccellenze enogastronomiche. Il Centro Storico di San Marino diventerà il photo set ideale per indimenticabili scatti fotografici che potranno essere premiati con un soggiorno per due persone presso il Grand Hotel di San Marino. Partecipare al Photo Contest è molto semplice: per tutta la durata dell’evento sarà sufficiente scattare una foto in una delle tante attrazioni del Natale delle Meraviglie e pubblicarla sul proprio profilo Instagram con l’hashtag #sanmarinounmondopiudolce. Negli Infopoint dedicati sarà distribuito un biglietto con il simpatico Omino Pan di Zenzero, che consentirà ai visitatori, una volta ottenuti i timbri nelle tre location indicate, di ricevere un fantastico gadget a tema e di usufruire di speciali benefit presentandolo presso gli esercizi commerciali aderenti. Determinante come sempre il sostegno degli sponsor: Brand Gioielli, DiPAs Distribuzione Prodotti assicurativi - Agente Generale UNIPOL SAI, San Marino Outlet Experience, GrafikArt, TitanCoop, Illusion Group, Energreen, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Il Natale delle Meraviglie prosegue fino al 7 gennaio con attrazioni e show incredibili che animeranno il Centro Storico della Repubblica di San Marino. Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com.

INFO BOX

Il Natale delle Meraviglie – Un Mondo più Dolce

Date ed orari:

Weekend del 25 e 26 novembre, del 2 e 3 dicembre, dall'8 al 10 dicembre, del 16 e 17 dicembre e tutti i giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024 dalle 10.30 alle 19.00.

Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00.

Fabbrica di Cioccolato: Dalle 10.30 alle 19.00 - Dall'8 al 10 dicembre dalle 10.30 alle 14.00 - Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00

Ice Park: aperto dal 25 novembre al 22 dicembre tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.30; il sabato, la domenica e venerdì 8 dicembre dalle 10.30 alle 23.00. Dal 23 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni dalle 10.30 alle 23.00. Prezzi: € 10,00 per 60 minuti - € 7,00 per 30 minuti

Grande Albero: Dall'8 al 10 dicembre in Piazza della Libertà – Dal 16 dicembre al 7 gennaio in Piazzale Domus Plebis

Casa dei Cuori Dolci: Dal 16 dicembre dalle 10.00 alle 19.30 - Orari show: 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30

Family Show Time c/o Fabbrica di Cioccolato

8, 9, 10 dicembre

15.30 primo spettacolo - 17.30 secondo spettacolo (durata circa 30 minuti)

Biglietto: € 5,00

Prevendita biglietti: Music Store presso Centro Commerciale Atlante, Infopoint di Porta della Fratta, Fabbrica di Cioccolato

Visite guidate: tour “Alla scoperta di San Marino, Patrimonio UNESCO” (1 ora)

Una guida turistica porterà i visitatori in luoghi caratteristici del Centro Storico facendo scoprire loro scorci nascosti, luoghi in cui leggende e storia si intrecciano ad avvenimenti e tradizione, circondati da panorami mozzafiato.

Tutte le domeniche fino al 31 dicembre alle ore 9.00

Punto d'incontro: Porta San Francesco

Tariffa: € 5,00 a persona - gratuito bambini fino a 10 anni

Navette:

Il servizio Treno Express, trenino su gomma, collegherà Piazzale Nazioni Unite, Piazzale Lo Stradone e i parcheggi numero 2Bus, numero 3 e numero 6 (corsa semplice 3 Euro – andata/ritorno 5 Euro)

Funivia:

Il Servizio Funivia che collega Borgo Maggiore con il Centro Storico sarà attivo durante il Natale delle Meraviglie nei seguenti orari:

.Dalle 7.45 alle 19.30

.Il 25 dicembre dalle 14.30 alle 19.30

.Il 1 gennaio dalle 13.30 alle 19.30

Ufficio Stampa – Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino

T 0549 885431 - ufficiostampa.turismo@pa.sm

Follow us on: @VisitSanMarino

www.visitsanmarino.com



Produzione Next Time srl

Project Manager Alberto Di Rosa

Direzione Artistica Simone Ranieri

ufficioeventi@nextimeventi.com

