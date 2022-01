Inaugurata questa mattina a Palazzo SUMS la mostra “Face to Face” dell’artista Tong Yanrunan

Un incontro virtuale con le autorità cinesi ha inaugurato questa mattina la mostra “Face to Face” dell’artista Tong Yanrunan, curata dall’artista sammarinese Viola Conti e visitabile gratuitamente fino al 21 febbraio, ultimo atto delle celebrazioni dei 50 anni di relazioni internazionali fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Popolare Cinese. L’evento si è poi concluso nella Sala Espostiva di Palazzo SUMS, con l'apertura ufficiale al pubblico della mostra. Ad intervenire questa mattina per la Repubblica di San Marino sono stati Lorenzo Riccardi, Ministro della Repubblica di San Marino a disposizione per la Cina, il Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e l’Università Andrea Belluzzi, Barbara Terenzi, Presidente dell'Associazione San Marino – Cina, i Direttori dell’Istituto Confucio San Marino Karen Venturini e Jerry Yan, il Direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj. Prestigiosi anche gli interventi delle autorità dell’Hangzhou, tra cui figurava Li Daoqiao, Direttore dell'Ufficio degli Affari Esteri di Hangzhou Città, Jiang Miao Vice Direttore dell'Ufficio degli Affari Esteri, Xie Jian Sheng Sindaco del distretto di Linping, Shenwei Ministro del Dipartimento Pubblico del distretto di Hangzhou, il Presidente e il Vice Presidente della Federazione Letteraria e Artistica del distretto, Hang Jianwe e Wu Gennian oltre che Zhou Mingyong, Direttore del museo d’arte di Linping. Importante anche il contributo dell’artista Tong Yanrunan, che visibilmente commosso ha ricordato come la pandemia in corso abbia impedito una sua partecipazione fisica a questa importante cerimonia, rimandata solo agli anni a venire.

Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e l’Università): “Sono davvero onorato di poter inaugurare la mostra personale di Tong Yanrunan a San Marino, un progetto nel quale abbiamo creduto molto. Questi scambi culturali arricchiscono enormemente entrambi i Paesi e si inseriscono in un solco di rapporti diplomatici quanto mai solidi, che la Repubblica di San Marino continuerà a intraprendere con la Repubblica Popolare Cinese, con rinnovata stima.”

Viola Conti (Curatrice della mostra “Face to Face”): “Collaborare con un'artista di grande talento come il Maestro Tong è un privilegio. Personalmente ammiro molto la dimensione spirituale del suo lavoro che fonda le sue radici nella filosofia taoista. Le opere che compongono “Face to Face” non sono solo ritratti a olio eseguiti magistralmente, ma sono il risultato tangibile di un atto meditativo e di una profonda ricerca interiore. In quanto artista penso che l'arte abbia il potere di arricchire la vita spirituale delle persone, non solo per chi la pratica, ma anche per chi la vede. Viviamo in un'epoca in cui la manualità si sta perdendo sempre più, penso invece che sia importante conservarla quanto più possibile, soprattutto per non dimenticare che la vita non è virtuale, ma è un'esperienza ben più ricca e complessa.”