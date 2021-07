Inaugurato ieri il nuovo Golfdrome di San Marino

Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, alla presenza del Segretario di Stato per il lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini, del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi, del Presidente della Federazione Sammarinese Golf Emanuele Vannucci, di soci fondatori e appassionati l’inaugurazione dell’ampliamento del campo pratica di golf di Ca’ Montanaro. Alle strutture già esistenti, si è aggiunto un impianto definito Golfdrome che si compone di un campo da golf a tre buche all’interno di uno a nove buche Pitch&Putt, una versione, quest’ultima, del gioco del golf, che presenta buche e numero di bastoni ridotti. La struttura, così come si presenta oggi, rappresenta una vera e propria attrazione per il turista che vuole sviluppare la tecnica del golf o che semplicemente desidera esercitarsi nel gioco ed è destinata a diventare un volano ancora maggiore per i sammarinesi che vorranno iniziare a praticare questo sport per accedere al quale non esistono limiti di età. ‘Sono molto soddisfatto di trovarmi a questo momento inaugurale oggi. Questa infrastruttura va ad arricchire l’offerta sportiva nel nostro territorio’ - ha dichiarato Lonfernini - ‘Il movimento sportivo del golf sta crescendo, ne è testimonianza la presenza dei tanti giovani che si stanno avvicinando alla pratica di questo sport. Ringrazio, anche a nome dell’intero Congresso di Stato, la Federazione Sammarinese Golf, che ha saputo dare seguito a questa iniziativa, e tutte le realtà - pubbliche e private - che hanno creduto nel progetto e contribuito in maniera sinergica al suo sviluppo e alla sua attuazione.’

c.s. Segreteria di Stato Sport