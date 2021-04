Inaugurato il 214° Anno Accademico con la nomina di tredici Accademici Ordinari e quindici Accademici Corrispondenti

Si è svolta nel pomeriggio del 12 aprile, in modalità online, la cerimonia d’inaugurazione del 214° Anno Accademico dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, inaugurata dalla Relazione di Simona Caselli, Presidente dell’Assemblea delle Regioni Europee Frutticole, Orticole e Floricole dal titolo “Politiche Europee per l’Agroalimentare: la Farm to Fork e la prossima PAC ”. Tra i nuovi Accademici si segnalano Alessandra Stefani, Direttore Generale della Direzione generale economica montana e foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Daniele Ravaglia, Presidente di Confcooperative Bologna e Direttore generale di EmilBanca, Simona Caselli, Presidente dell’Assemblea delle Regioni Europee Frutticole, Orticole e Floricole già Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e il Gen. Nazario Palmieri, Capo del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale di Roma. “In questi anni di presidenza l’Accademia è diventata sempre più un centro di sapere multidisciplinare sull’agricoltura unendo materie come scienza, innovazione, alimentazione, salute e tutela del territorio. Ci siamo impegnati molto – continua il Prof. Giorgio Cantelli Forti (Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura) - sostenendo numerose attività divulgative come gli incontri sul cibo in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina e la Società Medica Chirurgica di Bologna, molto apprezzate dal pubblico per la qualità scientifica dei contenuti, e promuovendo progetti editoriali di livello come la pubblicazione della “Rivista di Divulgazione di Cultura Agraria” o la valorizzazione della filiera produttiva del castagno presso il Parco Didattico Sperimentale del Castagno di Granaglione di proprietà della Fondazione Carisbo. Quanto fatto ci spinge maggiormente a perseguire questi obiettivi di diffusone e valorizzazione della conoscenza in campo agroalimentare che sono patrimonio di tutti noi”. Successivamente sono stati consegnati virtualmente i diplomi e la medaglia ai nuovi Accademici, tra Corrispondenti e Ordinari.

La lista completa è riportata: Accademici Ordinari:

Dott.ssa Lisa Bellocchi - Presidente ARGA Interregionale (Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Repubblica S.Marino). Associazione che raggruppa i giornalisti specializzati nell’informazione dei settori agricoltura, alimentazione, ambiente, Prof. Aldo Bertazzoli - Professore Ordinario di Economia ed Estimo rurale presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari dell'Università di Bologna. Prof. Paolo Clavenzani - Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna e Presidente Commissione Corso di Laurea: Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche. Prof. Luca Corelli Grappadelli - Professore Ordinario, Cattedra di Fisiologia degli Alberi Università di Bologna. Prof. Luca Dondini - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro Alimentari dell'Università di Bologna. Responsabile scientifico del Progetto PSR dell’Emilia Romagna “Biodiversamente Castagno.” Prof.ssa Ilaria Filippetti - Docente di Viticoltura presso il DISTAL dell'Università di Bologna. Dott. Andrea Flora – Direttore Generale Confagricoltura Bologna. Avv. Massimo Mazzanti - Responsabile delle relazioni sindacali dell’Unione Agricoltori di Ferrara, Condirettore dell’Unione Agricoltori di Ferrara e Direttore dell’Unione Agricoltori di Bologna. Dott. Pierluigi Meriggi - Presidente e socio fondatore di Horta. Prof. Luigi Filippo Paolucci - Professore ordinario di Diritto Commerciale all'Università di Bologna. Dott. Francesco Sardu – Imprenditore agricolo sull'allevamento di carne bovina. Prof.ssa Rosanna Scipioni - Presidente di Confagricoltura Donna Emilia Romagna e membro del Consiglio Direttivo Nazionale. Dott. Florio Terenzi - Imprenditore vinicolo. Accademici Corrispondenti: Prof. Enrico Al Mureden - Docente al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna e al Master “Giurista e Consulente della Sicurezza alimentare”. Prof. Roberto Balzani - Docente al Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna. Dirige dal 2015 il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Bologna. Prof.ssa Elena Baraldi - Docente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie dell'Università di Bologna. Dott.ssa Simona Caselli – Dal 2014 al 2020 Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna. Dal 2016 è Presidente di Areflh (Rete delle Regioni Europee dell’ortofrutta e colture floricole) Prof. Atos Cavazza - Docente presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna. Prof. Giuseppe Corti - Professore Ordinario di pedologia presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona. Presidente della Società Italiana di Pedologia. Avv. Giovanni Govi - Avvocato, esperto in diritto amministrativo, civile, tributi locali, e contrattualistica degli Enti pubblici. Dott. Giuseppe Loizzo – Imprenditore agricolo. Ha ricoperto diversi incarichi in istituzioni pubbliche, gestisce direttamente una Azienda Agricola. Prof. Miano Teodoro - Docente di Chimica Agraria all'Università di Bari e dal 2019 delegato del Rettore ai Rapporti Internazionali. Prof. Alberto Minelli - Docente e ricercatore scientifico nel settore dell’Arboricoltura ornamentale dell'Università di Bologna. Dott. Giorgio Palmeri - Commercialista con esperienza nel settore della finanza aziendale e nella gestione dell’impresa, Membro dell'Accademia Italiana della Cucina delegazione Bologna dei Bentivoglio. Gen. Nazario Palmieri – Capo del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale di Roma. Dott. Daniele Ravaglia - Presidente di Confcooperative Bologna e Direttore generale della nuova Emil Banca. Dott. Daniele Rossi - Presidente degli Agricoltori Europei ed Agro cooperative per la ricerca e innovazione. Dott.ssa Alessandra Stefani – Direttore Generale della Direzione generale economica montana e foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali